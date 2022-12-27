На Новый год по РФ будут путешествовать 3 млн россиян, за рубежом - 600 тыс.

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Ассоциация туроператоров России (АТОР) оценивает число россиян, которые будут на новогодние каникулы путешествовать по России, в 3 млн человек, за рубежом - в 600 тыс., сообщила во вторник исполнительный директор объединения Майя Ломидзе.

"Примерная цифра выезжающих за границу по всем основным направлениям - порядка 600 тыс. человек. За рубежом люди, как правило, берут неделю или 10 дней с выездом с 25-26 декабря до 9 января. Внутри страны будут отдыхать порядка 3 млн человек. Это те, кто выезжает либо на первые три дня с включением самого Нового года, такие туры более дорогие, либо на рождественские каникулы", - сказала она на пресс-конференции.

Ломидзе подчеркнула, что это пока оценочные данные, после Нового года цифры будут пересчитываться.

"Хиты продаж новогодних за рубежом - это Египет, Таиланд, ОАЭ и Турция. Мальдивы, Шри-Ланка, которые тоже очень хорошо продаются, по количеству серьезно отстают от лидеров. Если в первых четырех странах мы говорим о сотнях тысяч, то дальше уже по несколько тысяч человек на Новый год выезжает", - сообщила она.

"Внутри страны Красная Поляна, Краснодарский край - это направление номер один. Весь Северо-запад: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Карелия - там все продано. Москва и Московская область, в меньшей степени города Золотого кольца. Там тоже высокий спрос, положительная динамика, но не такая, как у других регионов", - добавила эксперт.

По ее словам, остальные популярные регионы - Казань, Тюмень - также имеют 100%-ю загрузку, но в абсолютных числах туристов там меньше. Популярен также лыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области, спрос на который в последние годы резко вырос.

По данным АТОР, четырехдневный тур на каникулы с включенным новогодним ужином в России обойдется в среднем порядка 60-70 тыс. рублей на человека без дороги. За рубеж - около 100 тыс. с перелетом и, как правило, питанием "все включено", при этом Египет будет дешевле, а Таиланд дороже.