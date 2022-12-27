В АТОР сообщили о росте цен на туры по России за год в среднем на 15%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В 2022 году цены на туры по России выросли в среднем на 15%, но это подорожание не отпугнуло потребителей, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Цены безусловно повысились на внутреннем рынке, по нашим оценкам, в среднем до 15%. Это почти в пределах инфляции. Понятно, что в пики высокого сезона летом, в некоторые даты бархатного сезона, на новогодний период динамика повышения другая, это плюс 20%, в некоторых объектов до 30%. Но если мы берем среднюю ценовую политику в течение года, то среднегодовой показатель плюс 15% на внутреннем рынке", - сказала она.

"По нашим оценкам, внутри страны отдохнуло примерно на 10% больше туристов по сравнению с 2021 годом, но ожидания и прогнозы в начале 2022 года были более радужные. Где-то плюс 20% мы ожидали", - продолжила Ломидзе.

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что по итогам года по России будет совершено около 61 млн туристических поездок. По словам Ломидзе, порядка 25% путешествий россиян по стране были организованы туроператорами, доля организованного туризма, по оценкам АТОР, выросла с 15-20% до рекордных 25%.

Она также отметила стабильный спрос на туры дорогого сегмента, который сохраняется с 2020 года.

"В 2022 году этот сегмент не только не сократился, но даже увеличился. И мы предполагаем, что эта тенденция будет актуальна и в 2023 году. В этом сегменте сейчас ощущается дефицит продукта - не хватает объектов размещения премиального уровня. Это не сенсация, мы об этом говорили неоднократно, но сейчас эта проблема становится острой. И, соответственно, когда мы говорим о развитии инвестиционных проектов во внутреннем туризме, понятно, что этим сегментом можно заниматься в первую очередь, он будет востребован", - подчеркнула Ломидзе.