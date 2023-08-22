БелВЭБ прекратит выпуск большинства карт Visa и Mastercard для физлиц

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Белорусский банк БелВЭБ (входит в группу "ВЭБ.РФ") предупредил, что с 22 сентября 2023 года прекратит выпуск большинства карт международных платежных систем Visa и Mastercard для физических лиц.

"Банк БелВЭБ с 22 сентября прекращает выпуск карточек для физических лиц Platinum, Infinite, Gold (за исключением выпуска карт "Яркая кредитка"), Standard, Classic, World, Rewards", - сообщает сайт банка.

В пресс-службе банка "Интерфаксу" уточнили, что прекращение выпуска касается карточек Visa и Mastercard.

Карты этих систем, которые будут выпущены до 21 сентября 2023 года, будут обслуживаться на прежних условиях до окончания срока их действия.

Банк продолжит выпуск карточек национальной платежной системы "Белкарт", добавили в пресс-службе.

БелВЭБ действует в Белоруссии с конца 1991 года. По итогам 2022 года по размеру активов БелВЭБ занимает 8-е место среди 24 белорусских банков.