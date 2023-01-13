Для держателей карт "Мир" и пользователей СБП создадут единую платформу лояльности

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) планирует в 2023 году создать платформу лояльности, которая объединит привилегии для держателей карт "Мир" и пользователей Системы быстрых платежей (СБП), рассказал "Интерфаксу" гендиректор НСПК Владимир Комлев.

"Из ключевых планов на 2023 год - создание единой платформы лояльности НСПК, на которой будут доступны предложения - кешбэк, скидки, акционные механики - как для держателей карт "Мир", так и для пользователей Системы быстрых платежей", - сообщил он.

"Пока в СБП реализуются, в первую очередь, розыгрыши призов, но хочется делать разные механики, в том числе простой и понятный кешбэк за покупки. Чтобы если ты оплатил СБП или "Миром" у того или иного партнера программы, сразу пришли деньги", - уточнил Комлев.

"По данным на 1 декабря 2022, было выдано более 170 млн карт "Мир". В 2022 году среднее число карт, выдаваемых за месяц, составляет порядка 6 млн. Для сравнения: на 1 декабря 2021 года карт было 112 млн. То есть, за год банки выдали почти 60 млн карт", - сообщил также гендиректор НСПК.

"Эмиссия "Мира" идет достаточно динамично. При том, что международные платежные системы ушли, но их карты остались, они действуют, люди продолжают ими платить - и это тоже одна из функций НСПК. Но сейчас происходит постепенное замещение этих карт", - уточнил он.

По итогам третьего квартала 2022 года платежная система "Мир" стала самой крупной по объемам транзакций, ее доля в общем объеме платежей за товары и услуги составила 38,8%.

В ночь на 6 марта международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно объявили о приостановке работы на российском рынке из-за специальной военной операции на Украине. Позднее c аналогичными заявлениями выступили American Express и японская платежная компания JCB. Карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, перестали приниматься к оплате за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. В России прекратили работу карты, выпущенные иностранными банками. Внутри России карты Visa и Mastercard российских банков продолжают работать, так как операции по ним с 2015 года обрабатывает НСПК.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в полном масштабе - 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховой выплаты и т.д. (В2С-операции). В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность для граждан делать переводы в пользу государства (C2G-операции) и другие опции.