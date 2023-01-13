Глава НСПК: Не могу сказать, что мы рады исходу конкурентов с рынка

Владимир Комлев рассказал, что банки РФ за год выдали рекордное количество карт "Мир"

Глава НСПК: Не могу сказать, что мы рады исходу конкурентов с рынка Фото: Пресс-служба

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Прошедший год стал годом тектонических сдвигов для российского платежного рынка. После ухода двух крупнейших глобальных игроков, Visa и Mastercard Национальная система платежных карт, оператор карт "Мир", фактически стала монополистом. О том, с какими вызовами столкнулась НСПК, как компания противостоит угрозам в сфере информационной безопасности, какие технологии развиваются на рынке и что нового ждет его в 2023 году, в интервью "Интерфаксу" рассказал генеральный директор НСПК Владимир Комлев.

- Есть ли примерные данные о том, сколько карт "Мир" эмитировано по итогам 2022 года?

- Эмиссия "Мира" идет достаточно динамично. При том, что международные платежные системы ушли, но их карты остались, они действуют, люди продолжают ими платить - и это тоже одна из функций НСПК. Но сейчас происходит постепенное замещение этих карт. По данным на 1 декабря, было выдано более 170 млн карт "Мир". В 2022 году среднее число карт, выдаваемых за месяц, составляет порядка 6 млн. Для сравнения: на 1 декабря 2021 года карт было 112 млн. То есть, за год банки выдали почти 60 млн карт.

- Какова доля карт "Мир" на рынке в настоящий момент?

- Мы видим, что "Мир" активно увеличивает долю на рынке не столько по эмиссии, сколько по объемам. На 1 октября, по итогам третьего квартала, доля национальных платежных карт в общем объеме платежей за товары и услуги по картам составила 38,8%. Это даже больше, чем по эмиссии, здесь мы занимаем 38,6%. Можно сказать, что "Мир" становится самой крупной платежной системой именно по объемам транзакций, и динамика не снижается. Рассчитываем, что и 2023 год для платежной системы "Мир", как и для Системы быстрых платежей (СБП), будет очень динамичным.

- Центральный банк ставит задачу к апрелю 2024 года запустить переводы между юрлицами через СБП. Проводятся ли уже такие операции в тестовом режиме?

- Действительно, Центральный банк такую задачу ставил, и на стороне НСПК вся техническая подготовка уже завершена, имеется полноценная технологическая база, чтобы такого рода операции проводились. Группа пилотных банков и компаний уже приступили к тестированию таких платежей.

Мы, как операционный платежный клиринговый центр СБП, в первую очередь тестируем во всех ситуациях такие операции, как они проходят, насколько бесшовно и беспроблемно через наши процессинговые системы, чтобы уже в ближайшее уже время можно было полноценно теми или иными сценариями пользоваться. В2В-сервис ускоряет движение денег - это же моментальные зачисления и списания средств. В нем заинтересованы все участники рынка, и в первую очередь - торгово-сервисные предприятия, и чем раньше, тем лучше.

- Успешное тестирование оплаты по NFC-технологии в СБПэй прошло еще в конце 2021 года, но она все еще не получила массового распространения. Есть ли какие-то данные о том, когда оплата по NFC снова станет широко доступна не только владельцам Android устройств, но и для iOS? И что мешает этому сейчас, какие сложности возникают?

- NFC-метки, которые используются в СБП - это так называемые платежные ссылки, и для совершения удобного для клиента бесконтактного платежа "под капотом" системы происходит много сложных технических процессов. И, давайте будем честны, для реализации такого способа оплаты нужна инфраструктура, которую необходимо развернуть, провести доработки, в том числе кассовых систем, чтобы они могли получать и обрабатывать информацию от наших систем. Это совершенно новый, не пройденный путь для платежной инфраструктуры нашей страны.

Действительно, про NFC-метки мы рассказали, казалось бы, уже достаточно давно и сегодня хочется видеть их повсюду. Но это, как и внедрение других новых способов платежа, требует времени.

- В прошедшем году кредитные организации столкнулись с дефицитом чипов для банковских карт. Как сейчас рынок справляется с этой проблемой?

- Эта проблема существует не только в карточной индустрии. Вопрос в целом к производителям кристаллов, чипов - это сложность, которая возникла в период пандемии по всему миру и не могла не отразиться на банковской сфере. На мой взгляд, пока российские компании смогли решить ее довольно эффективно в условиях ограничений. Проблема с чипами, по большому счету, у нас в стране сейчас решена. Мы видим, какой серьезный объем готовых карт смогли в 2022 году отгрузить российские производители. Основные нюансы, которые могут возникать сейчас, связаны с логистикой и, пожалуй, с увеличением ценника, так как зарубежные производители ориентированы в первую очередь на партнеров из стран Азии. Себестоимость карты и стоимость ее для банков существенно увеличились за последний год. И это отражается также на том, какие банковские карточные продукты теперь экономически выгодно или невыгодно делать.

- С 1 января начали действовать новые изменения интерчейнжда по картам "Мир". В связи с чем НСПК решила изменить размер межбанковской комиссии? И каких категорий покупок коснутся эти изменения?

- Ставки интерчейнджа касаются всех сторон участников этого рынка. Во-первых, банков-эмитентов, для кого интерчейндж - это основная доходная статья в карточном бизнесе. Во-вторых - эквайреров и торгово-сервисных предприятий (ТСП). И нам необходимо было найти баланс в этих ставках по целому ряду категорий. В том числе по тем, где значение специальных пониженных ставок, более выгодных для ТСП и банка-эквайрера, шло по очень субъективным параметрам, которые мы на своей стороне проверить никак не могли. И надо признать, были злоупотребления, так называемый мискодинг, когда, к примеру, в какой ресторан не зайди, а по МСС это оказывается фаст-фуд, где совсем другая ставка. Мы направили эту систему в сторону прозрачных счетных параметров на нашей стороне, отвязав ее от типа предприятия и МСС. Например, ресторан, кафе, фастуфуд - как угодно, если чек больше тысячи рублей - будет применяться полноценная ставка, если чек ниже тысячи рублей - можно иметь пониженную ставку. От этого выигрывают все участники платежного процесса, потому что это позволит выровнять условия для них.

Банк России также предоставил НСПК полномочия по выполнению ряда функций для поддержания работы карт международных платежных систем, и здесь МСС-коды или ставки интерчейнджа не менялись.

- Еще до введения санкций ЦБ отмечал проблему с импортозамещением HSM-модулей. В требованиях нормативных документов была задача к 2024 году полностью заместиться на отечественные продукты, но последние события вынуждают значительно ускоряться. На какой стадии сейчас находится процесс?

- Действительно, рынок привык жить на зарубежных приборах. НСПК принимает участие в работе по переходу на использование отечественных HSM-модулей. Это устройства, которые должны работать без сбоев, на них строится очень много важной функциональности, которая влияет на безопасность, устойчивость и на отказоустойчивость работы всего платежного рынка, поэтому к нему надо относиться с высочайшим вниманием, ответственностью, что, собственно говоря, сейчас и происходит. Идет планомерное тестирование всех необходимых аспектов, в соответствии с теми сроками, которые были установлены в дорожной карте проекта.

- В рамках ПМЭФ было подписано соглашение о внедрении виртуальных социальных карт "Мир" в личный кабинет россиян на "Госуслугах". Как продвигается эта работа?

- Основная задача проекта на данном этапе - сделать так, чтобы можно было просто, удобно и быстро на сайте госуслуг "записать" на свою карту "Мир" льготный проезд в общественном транспорте, который положен тому или иному человеку. Когда речь идет о действительно масштабных проектах, которыми будут пользоваться миллионы и миллионы россиян - здесь, конечно, очень важно, чтобы был проработан идеальный клиентский путь, и у держателей карт не возникало никаких сложностей с получением той или иной услуги. Поэтому пока ведется организационная и техническая проработка проекта и выбран один из пилотных регионов, где планируется его запустить в первую очередь. О запуске пилота расскажем позже.

- Весной был опубликован новый стандарт PSI DSS 4.0. Как продвигается переход компаний к новому стандарту?

- НСПК является участником совета PSI в качестве ассоциированного члена практически с первых дней существования платежной системы "Мир", с 2016 года. Это действительно важный для всей карточной индустрии орган, который позволяет использовать коллективный опыт по обеспечению безопасности, хранению и обработке данных карт. Мы являемся активными участниками двух рабочих групп, вносим предложения со своей стороны по тем или иным стандартам. То есть, это дорога с двухсторонним движением, что важно.

К стандарту PSI DSS 4.0 достаточно долго шли. С апреля 2024 года он будет обязательным, мы будем его использовать и в своих системах, и в своих правилах и стандартах. У нас он будет также дополняться правилами, которые регламентированы регулятором - Центральным банком, и другими организациями. То есть, это такой синергетический эффект от дополнения международных стандартов российскими правилами и требованиями безопасности.

- ЦБ упоминал, что прорабатывает с НСПК возможность для банков оказывать услуги по картам международных платежных систем, таких, как Visa и Mastercard, даже если они никогда не являлись их участниками. То есть, предполагается, что теперь НСПК будет проводить проверку полных профилей банков, содержащих значительное количество параметров, которые ранее проводились исключительно операторами МПС (международных платежных систем - ИФ) в автоматическом режиме. Готова ли НСПК к тому, чтобы взять на себя такие функции? И ведется ли уже такая работа?

- Мы знаем, что такой запрос был озвучен рядом банков, которые в момент ухода международных платежных систем готовились получить от них лицензии и приступить к обслуживанию их карт. Но ведь нельзя в России принимать оплату по "Миру" и не принимать - по Visa и Mastercard российских банков, которые в нашей стране до сих пор используются, потому что со стороны банков и ТСП (торгово-сервисных предприятий - ИФ) это будет не полноценный сервис. И здесь наша задача - обеспечить так называемые BAU-процессы, технические настройки для эквайринга; сделать так, чтобы бы мы могли поддержать банк, который находится, например, в процессе миграции с одного процессингового центра на другой. И это чисто техническая история, а не создание новых бизнес-сущностей в других платежных системах. Но мы не видим здесь какого-то серьезного спроса, чтобы банки в очередь выстраивались.

- До ухода из России международные платежные системы предоставляли банкам сервисы по противодействию рискам и снижению мошенничества. Удалось ли НПСК закрыть эту нишу, обеспечив своих участников аналогичными инструментами? Есть ли отличия подобных инструментов и сервисов НСПК от тех, которые предоставляли международные платежные системы? Какое развитие получают эти сервисы по мере развития НСПК?

- Более чем. Наши системы безопасности и предотвращения мошенничества как минимум ничем не хуже. Мы всегда уделяли и продолжаем уделять большое внимание всем возможным рискам платежного рынка. В настоящее время все системы, связанные с гарантиями проведения операций, мы ведем не только по "Миру", но и по другим платежным системам, ушедшим из страны.

Нами еще в 2016 году, в момент выхода первых карт "Мир", была запущена система информирования о мошенничестве. С тех пор она постоянно развивается и функционально, и алгоритмически. И хотя система создавалась для "Мира", в нее с самого начала была заложена возможность обмена информацией и аналитикой о транзакциях по картам международных платежных систем. Это то, что касается онлайн-мониторинга и транзакционной активности.

В 2018 году на ПМЭФ мы подписали договор с "Интерфаксом", и в рамках этого взаимодействия был создан Сервис проверки предприятий, которым очень активно пользуются банки-участники платежной системы "Мир". Они направляют нам для проверки практически всех потенциальных клиентов - торгово-сервисные предприятия, с которыми они хотят начать сотрудничать. И благодаря сервису проверки предприятий мы можем проверить множество параметров ТСП и оценить возможные риски банков в работе с тем или иным контрагентом.

Эффективность этого сервиса для банков существенно выше, чем у аналогов. Не хочу называть конкретно какие, но у международных платежных систем похожие, конечно, были. Мы получаем большое количество отзывов, что наш сервис в интеграции со "СПАРК" - и функционально, и интерфейсно очень удобен для банков. Этот сервис тоже не стоит на месте, мы постоянно его развиваем, там появляются и новые отчеты, и проверки по реестрам Банка России, и интеграции через API, и другие возможности.

Когда шел проект с Ростуризмом и нам нужно было проверять все те туристические агентства и агрегаторы, которые хотели поучаствовать в программе туристического кэшбэка за отдых на российских курортах, сервис проверки предприятий был, конечно, ключевым при подключении этих компаний.

Важно упомянуть сервис принятия решений, который мы создали для банков, начинающих работу с новой версией технологии безопасной электронной коммерции - Mir Accept 2.0. Она создана на основе 3-D Secure 2.0, и у нас она была базовой. Для карт Visa и Mastercard поддерживаем версию хотя бы 1.0. Но мы сейчас активно развиваем именно версию 2.0, которая подразумевает так называемые бесшовные транзакции, когда не нужно будет вводить коды из sms от банка, но можно по целому ряду дополнительных параметров видеть уровень рисков. Разработанный нами сервис принятия решений как раз позволяет банку предложить клиенту максимально удобный и быстрый путь при сохранении высокого уровня безопасности. Вы просто ввели номер карты или нажали на одну кнопку в мобильном приложении - и больше не надо никаких sms ждать, а банку не надо тратиться на эти sms, ведь когда у тебя миллионы клиентов и десятки миллионов транзакций - это могут быть довольно ощутимые бюджеты.

Но для этого необходимо умение работать с большими данными, а для этого не у всех банков есть ресурсы и возможности. Поэтому мы создали Сервис принятия решений, который в дополнение к инструментам самого банка дает скоринговый балл транзакций, помещая ее либо в "зеленую", либо в "желтую", либо в "красную" зоны. Это избавляет банки от большого количества работы, потому что у нас сегодня уровень одобрения операций без дополнительного обращения к клиенту где-то за 40%. Нам хватает данных, чтобы их таким образом "раскрашивать" транзакции в зеленый цвет, помещать в "зеленую", безопасную зону. Но самое главное, чем больше транзакций проходит, тем больше накапливается аналитическая база, и тем быстрее растет зеленая зона.

Важно, что это - наши собственные, внутренние разработки и решения. Функционируют и другие сервисы, например, контроля расчетных рисков на базе системы фрод-мониторинга. Он позволяет банкам, например, получать информацию о том, что они подошли к лимиту гарантийного взноса, работа с ними при этом не останавливается, а они успевают пополнять свои счета, с которых ведутся расчеты.

- Ощутила ли на себе НСПК рост количества кибератак с конца февраля? Была ли она готова к ним?

- Думаю, все компании его ощутили в 2022 году. Это было особенно жестко в начале года, хотя атаки и сейчас не прекращаются. Нашими специалистами совместно с Минцифрой, Банком России, телеком-операторами, компаниями, специализирующимися на защите от DDos, была выстроена грамотная оборона, которая позволила продолжать бесперебойно работать под огромным натиском этих атак. В этом году атаки стали более мощные, изощренные, гибридные. Вот на этом сложном, многовекторном направлении были очень непростые дни.

- Наблюдался ли в НСПК отток высококвалифицированных кадров и IT-специалистов с весны минувшего года? Нет ли дефицита кадров сейчас?

- Сказать, что никто вообще никуда не уходил, наверное, будет некорректно, но чего точно не было, так это массового оттока. Мы постоянно находимся в поиске новых талантливых разработчиков, у нас всегда есть открытые вакансии - развиваются сервисы и проекты, которые нужно поддерживать, а потребность, например, в Java-разработчиках на рынке всегда высокая и идет конкуренция за этих людей. Отмечу также, что все ключевые для компании специалисты здесь, продолжают работать, некоторые за последний год к нам вернулись из других компаний.

- Планирует ли НСПК новые акции и маркетинговые кампании в ближайшее время?

- Мы, безусловно, всегда развиваем выгодные предложения для держателей карт. Из ключевых планов на 2023 год - создание единой платформы лояльности НСПК, на которой будут доступны предложения - кешбэк, скидки, акционные механики - как для держателей карт "Мир", так и для пользователей Системы быстрых платежей. Мы видим, что прямой кэшбэк всегда показывает высокую эффективность и востребованность у граждан. Пока в СБП реализуются, в первую очередь, розыгрыши призов, но хочется делать разные механики, в том числе простой и понятный кешбэк за покупки. Чтобы если ты оплатил СБП или "Миром" у того или иного партнера программы, сразу пришли деньги.

- В ходе конференции АРБ вы упомянули, что НСПК думает над созданием решений, которые нельзя было бы остановить или заморозить в условиях санкций. Что это за технологии могут быть?

- Если говорить о том, что нельзя было бы остановить или заморозить в условиях санкций, то все технологические решения должны быть сделаны здесь и инфраструктурно размещены также здесь. Изначально, когда создавали свои процессинговые центры и ЦОДы, мы делали это максимально на нейтральных технологиях. То есть, если это серверы - то те, которые не зависят от конкретного производителя, их можно брать практически где угодно. И в транзакционных, в продуктовых решениях, которые мы реализуем, мы все-таки изначально исходили и исходим из тех принципов, что все ключевые продукты должны полностью принадлежать нам. И даже если мы сотрудничали в процессе производства с той или иной компанией, дальше должен был произойти обязательно полный переход разработки, поддержки и содержания этого продукта. Это должны быть технологические решения, которые лицензионно абсолютно независимы.

Все то, на чем работает сегодня НСПК, все программные, продуктовые, сервисные истории - это все made in Russia (MIR). Все это действительно сделано у нас в компании и реализовано на базе, размещенной внутри страны. Но, к сожалению, в плане международных проектов это очень сложно сделать.

- Вкратце как бы вы охарактеризовали итоги года? И какие цели ставит НСПК на 2023 год?

- Год был непростой. Так получилось, что мы, вроде бы, стали бенефициаром произошедших исходов с рынка. Тем не менее, не могу сказать, что мы этому рады, потому что ушли те или иные технологические решения.

Но этого "бенефициарства" не было бы, если бы не предыдущие 7 лет упорной работы по воспроизводству технологий. То, что было сделано в НСПК - сервис полного цикла, который действительно в состоянии обеспечивать всю потребность рынка. Вроде бы да, и так Visa с Mastercard через нас работали, и мы все их транзакции обрабатывали. Но мы в свое время не остановились на этом. Действительно, очень верная была стратегия - делать свою, российскую платежную систему, которая после ухода международных игроков продолжила бы полноценно развиваться, что сейчас и происходит.

И наши технологии, и Система быстрых платежей Банка России - это действительно челлендж и для рынка, и для нас тоже. Создать правильное продуктовое наполнение и сделать его столь же простым, легким, понятным в использовании, в клиентском пути. Сделать хорошую сеть, чтобы и предприятиям было удобно с СБП работать, потому что они главные интересанты здесь, наверное, чтобы этот продукт взлетал. Но без большого количества пользователей - людей, которым интересен и удобен этот продукт, это тоже не получится. Но это, наверное, я уже стал говорить про планы на 2023 год и, возможно, дальше. Планируем полноценно вкладываться в развитие Системы быстрых платежей, как продукта, как сервиса, максимально удобного и востребованного россиянами-физлицами и торгово-сервисными предприятиями.