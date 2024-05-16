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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

РФПИ хочет привлечь китайских партнеров в проект электромобиля "Атом"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций инвестирует в проект электромобиля "Атом" и планирует привлечь в него партнеров из Китая, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы объявляем о наших инвестициях в электромобиль "Атом" совместно с Росатомом, совместно с "КАМАЗом", планируем туда также привлекать китайских партнеров. Считаем, что "Атом", как электромобиль, который крайне перспективен, будет очень востребован среди российских потребителей", - сказал он.

Размер инвестиций РФПИ в проект он не назвал.

АО "Кама", занимающееся проектом электромобиля "Атом", было зарегистрировано в августе 2021 года при участии гендиректора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина и предпринимателя Рубена Варданяна. Позже сообщалось, что в состав акционеров АО вошли "КАМАЗ" и "Росатом". Гендиректором компании является бывший менеджер блока развития перспективных проектов "КАМАЗа" Игорь Поваразднюк.

Выпускать электрокары "Атом" планируется с 2025 года на московском автозаводе "Москвич", технологическим партнером которого является "КАМАЗ". Компания заявляла о желании поставлять машины в города-миллионники для таксопарков и каршеринга.

В январе 2024 года директор по взаимодействию с органами государственной власти АО "Кама" Анатолий Кияшко сообщил, что проект электромобиля "Атом" привлек в 2021-2023 годах инвестиции на общую сумму в 24 млрд рублей, собрав 105 тысяч предзаказов на будущий автомобиль. В 2024 году, по его словам, проект рассчитывает привлечь еще 31 млрд рублей. В частности, от частных инвесторов - 10 млрд рублей, через механизмы "Фабрики проектного финансирования" ВЭБа - 15 млрд рублей и еще 6 млрд рублей - в виде гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) по линии поддержки особо значимых проектов.

Кирилл Дмитриев Кама КАМАЗ РФПИ Игорь Поваразднюк Китай
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