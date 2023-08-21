Спотовые цены на газ в Европе выросли до двухмесячных максимумов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Спотовые цены на газ в Европе утром в понедельник подскочили до двухмесячного максимума - цена с поставкой "на день вперед" на эталонном европейском хабе TTF выросла в понедельник до $449 за тысячу кубометров.

Причина - в растущей напряженности трудового спора на заводах СПГ в Австралии. Забастовки на нефтегазовых промыслах региона могут начаться уже 2 сентября.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на понедельник в объеме 41,6 млн куб. м. В воскресенье заявленный объем был 41,3 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что газ подается для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,5 млн куб. м на 21 августа.

Европейский рынок

Спотовая цена газа в Европе в пятницу прибавила 2%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $383 за тысячу кубометров.

Заметен стабильный разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Октябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $498; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $465.

Ветрогенерация в Европе находится в диапазоне привычных значений, характерных для этого периода времени. Ветряки 20 августа обеспечили 9% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В августе 2022 года их вклад был 10%, в июле 2023-го - 14%.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов достиг 91,05% - это на 13 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 19 августа (выходной день) резервы удалось увеличить на 0,31 процентного пункта. Темпы закачки заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее, целевой уровень в 90% наполненности хранилищ уже достигнут, закачка продолжается.

Европейские терминалы по приему СПГ в июле работали со средней производительностью 56%, с начала августа загрузка составляет только 48%. В пересчете на сутки августовский импорт СПГ может быть минимальным с 2021 года.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 1 млрд куб. м - это в полтора раза меньше, чем стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране - 64%, что на 11 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.