Цена газа в Европе превысила $480 за тысячу кубометров

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Спотовые котировки газа в Европе превысили $480 за тысячу кубометров - это максимальный уровень с середины апреля. На рынке ширится озабоченность трудовым спором на нефтегазовых промыслах в Австралии, который может привести к забастовкам уже на следующей неделе.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на среду в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Во вторник показатель был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 23 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Спотовая цена газа в Европе во вторник выросла на 8% после традиционного проседания в выходные. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $482 за тысячу кубометров.

Заметен стабильный разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Октябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $511; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $473.

Ветрогенерация в Европе находится в диапазоне привычных значений, характерных для этого периода времени. Ветряки 22 августа обеспечили 9% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В августе 2022 года их вклад был 10%, в июле 2023-го - 14%.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов достиг 91,5% - это на 13 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 21 августа резервы удалось увеличить на 0,22 процентного пункта. Темпы закачки заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее, целевой уровень в 90% наполненности хранилищ уже достигнут.

Европейские терминалы по приему СПГ в июле работали со средней производительностью 56%, с начала августа загрузка составляет только 48%. В пересчете на сутки августовский импорт СПГ может быть минимальным с 2021 года.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 1 млрд куб. м - это в полтора раза меньше, чем стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране - 64%, что на 11 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.