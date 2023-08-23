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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Первый зампред ВТБ Пучков покинул банк в связи с переходом на новую работу

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Первый зампред ВТБ Андрей Пучков, проработавший в банке более 20 лет, покинул свой пост в связи с переходом на другую работу, говорится в сообщении ВТБ.

Пучков присоединился к ВТБ в 2002 году, где занимал должности замначальника юридического управления, начальника этого управления, члена правления. В 2018 году набсовет утвердил его на пост первого заместителя президента - председателя правления. В сферу ответственности входили работа с непрофильными и проблемными активами группы, а также юридическое и административное направления.

Глава ВТБ Андрей Костин, процитированный в релизе, отметил, что Пучков был "мозговым центром" многих проектов группы.

По данным источников РБК, Пучков возглавит "Объединенную судостроительную корпорацию" (ОСК), которую правительство планирует передать в доверительное управление ВТБ на 5 лет. Во вторник стало известно, что кандидатуры Костина и Пучкова выдвинуты в наблюдательный совет ОСК.

ВТБ Андрей Пучков ОСК
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