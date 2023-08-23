Бывший первый замглавы ВТБ Пучков стал гендиректором ОСК

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков назначен генеральным директором "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), сообщила пресс-служба Минпромторга.

Ранее 23 августа ВТБ сообщил, что Пучков покинул банк, в котором проработал больше 20 лет, и перейдет на другую работу. Глава ВТБ Андрей Костин через пресс-службу отметил, что Пучков был "мозговым центром" многих проектов группы.

22 августа стало известно, что правительство выдвинуло Пучкова и Костина в совет директоров ОСК. Председатель совета Георгий Полтавченко и входящий в СД гендиректор корпорации Алексей Рахманов в число кандидатов в совет не вошли.

О грядущем назначении Пучкова гендиректором ОСК сообщали источники РБК.

О решении передать 100% ОСК в доверительное управление банку ВТБ на пять лет было объявлено 10 августа. Президент Владимир Путин сообщил, что поддерживает это решение.

Вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров высказал мнение, что передача ОСК в управление ВТБ "будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга и положительно отразится как на внутригрупповом взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами". Он рассчитывает, что под управлением ВТБ судостроительная корпорация выйдет на прибыль, в том числе за счет привлечения внебюджетного финансирования.

В ВТБ тогда заверили, что безусловным приоритетом банка является непрерывность хозяйственной деятельности судостроительного холдинга, и выразили убежденность, что корпоративные изменения не повлияют на обязательства корпорации перед заказчиками.

"Доверительное управление акциями не меняет форму собственности и обязательства по действующим контрактам, в том числе по исполнению гособоронзаказа и строительству гражданских проектов. Судостроение сейчас находится в фазе роста, что требует обеспечения финансовой стабильности и инвестиций в модернизацию производственных мощностей ОСК, где консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса", - заявили в ОСК.

Новость дополняется