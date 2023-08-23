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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Бывшая российская "дочка" Scania откроет представительство в Китае

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Бывшая "дочка" шведского производителя грузовиков Scania - ООО "БВГ", Big Wheels Group (ранее - ООО "Скания-Русь") - планирует открыть в Китае штаб-квартиру со складом запчастей и площадкой для стоянки автомобилей, сообщила пресс-служба компании.

БВГ подписала меморандум о сотрудничестве с российско-китайским торгово-промышленным парком в городе Шэньян. Китайская сторона предоставит партнеру в пользование офисные и жилые помещения, площади для хранения и сортировки запчастей и стоянки грузовых автомобилей.

"Открытие представительства в Китае станет важным шагом, который поможет нам справиться с основной проблемой дистрибьюторов коммерческой техники в России - обеспечением своевременных поставок качественных запчастей. Наличие в КНР склада запчастей и площадки для временного хранения транспорта, расположенных в зоне свободной торговли, позволит сделать логистику более предсказуемой, понятной и эффективной. Таким образом, мы сможем предоставлять российским дилерам сервис европейского уровня, к которому они привыкли", - считает гендиректор БВГ Александр Цыпин.

Так как у китайских производителей коммерческого транспорта часто нет центрального склада запчастей, поставки в Россию идут хаотично: продукция набирается из разных мест производства и хранения. Кроме того, как отмечает Цыпин, нет единообразной упаковки, часто запчасти отправляются с нарушением правил упаковки хрупких и тяжелых грузов. Есть также сложности, связанные с недостаточным качеством предоставляемых документов и содержащейся в них информации.

В этой связи БВГ договорилась с китайскими партнерами об организации приемки товаров еще на территории Китая, чтобы избежать задержек при доставке, исключить случаи повреждения запчастей и сократить время на проверку документов.

Еще один вопрос, решением которого займется китайское представительство БВГ, - сокращение сроков поставки непосредственно грузовиков. Возможности китайской торговой зоны позволяют оперативно осуществлять экспортное таможенное оформление машин и последующую транспортировку в Россию без задержек на границе.

БВГ планирует масштабировать бизнес в КНР и реализовать там ряд других проектов.

БВГ с 1990 года работала в России как "дочка" шведской Scania (ООО "Скания-Русь"). В 2022 году компания была продана российскому дилеру марки и переименована с сохранением статуса эксклюзивного дистрибьютора Scania в России и прав на использование товарного знака. Штат БВГ насчитывает свыше 120 сотрудников, дилерская сеть состоит из более 60 представительств. В подмосковном Голицыне расположен центральный склад запчастей компании.

Scania Китай Шэньян БВГ Александр Цыпин
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