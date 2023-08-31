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ГК "Литум" выкупила у Hempel ульяновский завод красок

Производство на нем планируют запустить до конца 2023 года

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ГК "Литум", выкупившая у датской Hempel завод в Ульяновске, намерена запустить это лакокрасочное производство до конца года, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.

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"В июле 2023 года Hempel продал завод по производству красок, расположенный в индустриальном парке "Заволжье". Предприятие вошло в состав российской производственной компании "Литум", выпускающей лакокрасочную продукцию под брендом Litum", - говорится в сообщении.

Согласно ЕГРЮЛ, принадлежавшее Hempel ульяновское АО "Хемпель" в июле переименовано в АО "Литум. Ульяновск", однако пока у общества указаны прежние владельцы.

Запуск производства глава Ульяновской области Алексей Русских и представители ГК "Литум" обсуждали на встрече 31 августа.

По информации генерального директора ГК "Литум" Андрея Дружинина, завод в Ульяновске, как и ранее, будет выпускать лакокрасочные покрытия для различных отраслей промышленности, в том числе строительной, судостроительной, энергетической, нефтегазовой отраслей, крупных инфраструктурных объектов. В производстве будут задействованы технологические линии и оборудование, переданные прежним владельцем.

"Сегодня для нас максимально важно сохранить предприятия иностранных компаний, ушедших из региона, обеспечив их преемственность российским бизнесом, чтобы сохранить как новые компетенции, сформированные в регионе, так и рабочие места для людей. При перезапуске завода большая часть коллектива продолжит работу в компании, сейчас, во время вынужденного простоя, сотрудники получают две трети заработной платы. Со своей стороны в сегодняшних непростых условиях мы окажем всю необходимую поддержку, чтобы предприятие оперативно приступило к работе", - цитирует пресс-служба губернатора региона Алексея Русских.

ГК "Литум" - российское производственное предприятие, преемник лакокрасочных компаний Jotun (предприятие в Ленинградский области) и Hempel (в Ульяновской области). В ассортимент "Литум" входят лакокрасочные материалы и порошковые покрытия для защиты объектов промышленности от коррозии, являющиеся аналогами продукции Jotun и Hempel, говорится в пресс-релизе.

В августе 2022 года принадлежавший норвежской Jotun лакокрасочный завод в Ленинградский области сменил собственника и был переименован в ООО "Литум".

Датская компания Hempel в 2016 году начала производство краски в Ульяновске. Проектная мощность ульяновского завода Hempel составляла около 16 млн литров краски в год. Весной прошлого года Hempel объявила о прекращении своей деятельности в России, ульяновский завод прекратил производственную деятельность.

Алексей Русских Ульяновская область Ленинградская область Hempel Jotun Litum Литум
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