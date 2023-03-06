Бывшая российская "дочка" Scania пятикратно снизила выручку по РСБУ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Бывшая российская дочка шведского производителя грузовиков Scania (ранее - ООО "Скания-Русь"), проданная местному дилеру марки и переименованная в ООО "БВГ", снизила выручку по РСБУ в 2022 году в 4,8 раза (на79,4%), до 15,3 млрд рублей, следует из отчетности компании.

В частности, оборот от реализации грузовиков упал с 61,7 до 9,9 млрд рублей, запчастей - с 8,5 до 4 млрд рублей. Выручка по контрактным сервисам - с 2,2 млрд рублей до 774 млн рублей.

Себестоимость продаж упала пропорционально выручке - на 81,1%, до 12,3 млрд рублей.

Чистая прибыль компании в 2022 году сократилась на 27,1%, до 3,3 млрд рублей.

Совокупный долг к концу года был уменьшен на 91,7%, до 513,6 млн рублей. В частности, краткосрочные обязательства упали с 6,2 млрд рублей до 512,1 млн рублей; долгосрочные - с 60,8 млн рублей до 1,5 млн рублей.

Как сообщалось, производители грузовиков Scania и Man, входящие в группу Traton германского автоконцерна Volkswagen, к концу 2022 года передали активы своих российских "дочек" местным дилерам.

В частности, 100% долей представительства Scania в России 14 декабря перешли в собственность ООО "Альфаскан", совладельцами которого являются предприниматель Радик Гарифьянов (99%) и АО "Альфа Групп" (1%). На сайте "Альфаскана" говорится, что компания работает с 2007 года и, являясь крупнейшим региональным дилером грузовой и специализированной техники Scania, имеет дилерские центры в Ижевске, Казани, Набережных Челнах, Перми, Уфе и Чебоксарах.

Как сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе группы компаний "Альфа", сделка по приобретению российских активов Scania получила одобрение Traton, Scania и материнской Volkswagen AG, а также российских регуляторов. Группа получила права на дистрибуцию и право использования торговой марки Scania в России. После передачи активов юрлицо "дочки", оставаясь самостоятельной бизнес-единицей, продолжает функционировать как независимый дистрибьютор и курировать дилерскую сеть на территории страны, сменив название на ООО "БВГ".

"Первоочередной задачей для нас является обеспечение дилерской сети Scania запчастями и выполнение гарантийных и прочих обязательств перед клиентами и сотрудниками. Важными задачами остаются сохранение уровня сервиса и технических компетенций, которые позволят обеспечивать грамотную поддержку партнеров в регионах. Возобновление поставки техники на российский рынок станет возможным, как только позволит ситуация", - говорил новый гендиректор компании Александр Цыпин.

Основным мотивом сделки для "Альфы" было желание сохранить российский бизнес Scania, в развитие которого было вложено много сил, в том числе и со стороны группы, подчеркивали в компании.

Volkswagen в конце октября сообщал, что планирует продать российские активы Man и Scania в течение года. Концерн также заявлял о планах продажи местного бизнеса производителя люксовых автомобилей Porshe. В связи с планами по соответствующим сделкам VW в своей отчетности перевел активы на 543 млн евро и обязательства на 206 млн евро в раздел предназначенных для продажи.

Сама группа Traton в середине сентября также сообщала, что Man и Scania продадут российские бизнесы местным партнерам. В результате сделок Traton рассчитывал зафиксировать убыток до 550 млн евро.

Scania и Man были заметными игроками на рынке грузовой автотехники в России. По данным портала "Автостат инфо", за 2021 году в России было реализовано в общей сложности чуть более 100 тысяч средне- и крупнотоннажных грузовиков. На Scania и Man совокупно приходилось более 12% рынка.

По данным "Автостата", за 2022 год в России было продано 84,2 тысячи новых грузовых автомобилей, что на 15,6% меньше, чем годом ранее. Лидером российского рынка грузовиков остается российский "КАМАЗ", на долю которого в минувшем году, по данным аналитического агентства, пришлось 37,4% (31,5 тысячи штук) На второе место взлетел китайский Shacman (Shaanxi), который по итогам 2021 года был еще за пределами первой пятерки. Объем рынка этой марки вырос в 3,4 раза (до 9,7 тысячи штук), доля увеличилась вчетверо (до 11,5%). Далее расположились российские "ГАЗ" и "Урал", замкнул пятерку - китайский FAW.

Из игроков европейской "большой семерки" в десятку, на последнее место, попал лишь бренд Volvo. Марок Man и Scania в топ-10 за прошлый год уже не оказалось.