Глава Vulcan Energy отметил рост интереса нефтяных гигантов к добыче лития

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Все больше крупных нефтедобывающих компаний могут начать добычу лития на фоне высокого спроса на аккумуляторы для электромобилей, сказал Dow Jones Newswires глава германской компании Vulcan Energy Resources Крис Морено.

Exxon Mobil ранее в этом году приобрел права на добычу лития на юге американского штата Арканзас, и такие случаи вскоре могут стать нормой, отметил он.

По его словам, процесс извлечения лития из геотермального рассола во многом похож на добычу нефти и газа, и опыт энергетических компаний в бурении скважин можно применить в новой отрасли.

Vulcan тем временем планирует добывать литий в долине Рейна в Германии. Компания рассчитывает, что помимо извлечения металла для его последующего использования в литий-ионных батареях будет производить электроэнергию за счет высокой температуры геотермального рассола.

Начало коммерческой добычи лития запланировано на конец 2025 года. В рамках первой фазы развития проекта компания намерена производить 24 тысяч тонн гидроксида лития в год - этого хватит для производства батарей для 500 тыс. электромобилей.

Всего в Европе к 2030 году могут заработать почти 50 проектов по добыче лития.