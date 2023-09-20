Аналитики спрогнозировали дальнейший глобальный рост спроса на литий

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Спрос на литий, используемый для производства электромобильных аккумуляторов, вероятно, будет расти в ближайшие годы, что поддержит цены, существенно снизившиеся за последнее время, пишет MarketWatch со ссылкой на экспертов.

"В настоящее время в мире производится недостаточно гидроксида лития, чтобы удовлетворить спрос, обусловленный ростом популярности электромобилей", - отмечает главный коммерческий директор Piedmont Lithium Inc. Остин Девани.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доля электромобилей в общем объеме глобальных продаж машин в прошлом году составила 14%. Она увеличилась более чем в 3 раза по сравнению с 4% в 2020 году. В 2023 году мировые продажи электромобилей, как ожидается, вырастут на 35% по сравнению с предыдущим годом.

Фундаментальные факторы говорят о том, что мировой рынок электромобилей продолжит расти, говорит Девани.

Тем временем, средняя цена литий-ионных батарей упала в августе на 8,7%, опустившись ниже отметки в $100 за кВт. ч впервые с августа 2021 года, свидетельствуют данные Benchmark Mineral Intelligence. Цена достигла $98,1 кВт. ч 6 сентября, что на 33% ниже пика, зафиксированного в марте прошлого года, - $146,4 кВт. ч.

Избыток лития на мировом рынке вырос в этом году по сравнению с прошлым, однако S&P Global Commodity Insights ожидает его снижения в следующие три года.

По прогнозу S&P Global Commodity, в текущем году предложение на рынке составит 990 065 тонн эквивалента карбоната лития, а спрос - 928 717 тонн. В результате избыток лития достигнет 61 348 тонн по сравнению с 10 061 тонной в 2022 году.

В 2024 году избыток предложения сократится до 43 тыс. тонн эквивалента карбоната лития, в 2025 году - до 11 тыс. тонн, в 2026 году - до 3 тысяч тонн, а в 2027 году будет зафиксирован дефицит в 8 тысяч тонн, ожидают в S&P Global Commodity.

После 2027 года спрос на литий будет превышать предложение, отмечает Девани, ссылаясь на прогнозы Benchmark Mineral Intelligence.

"Мы считаем, что ожидаемый дефицит лития требует от США наращивать производственные возможности и сокращать зависимость от других стран", - говорит эксперт. Основная часть литиевого сырья, используемого в США, добывается в Австралии и Южной Америке, причем 80% этого сырья перерабатывается в Китае, отмечает Девани.

По его словам, общий объем объявленных за последние два года инвестиций в мощности по производству аккумуляторов в США составил около $80 млрд. Для того, чтобы эти мощности были задействованы, годовое предложение гидроксида лития в Штатах должно достичь 715 тысяч тонн к 2030 году - это более чем в 40 раз выше объема, производимого в стране в данный момент (порядка 17 тысяч тонн).

Девани отметил, что его компания в долгосрочной перспективе планирует производить порядка 60 тысяч тонн гидроксида лития в год - этого, как ожидается, будет достаточно примерно для 1,2 млн электромобилей в год.