Johnson & Johnson ухудшила прогноз на 2023 год на фоне выделения Kenvue

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Американская Johnson & Johnson (J&J), крупнейший мировой производитель товаров для здоровья, ухудшила годовой прогноз финансовых показателей в связи с выделением из своего состава компании Kenvue Inc., говорится в пресс-релизе.

Теперь J&J ожидает, что выручка по итогам 2023 года вырастет на 7-8% и составит $83,2-84 млрд против $98,8-99,8 млрд, прогнозировавшихся ранее.

Операционная выручка увеличится на 7,5-8,5% - до $83,6-84,4 млрд по сравнению с $99,3-100,3 млрд, которые предусматривал предыдущий прогноз.

Скорректированная прибыль прогнозируется на отметке в $10-10,1 в расчете на акцию, что на 12-13% больше, чем в 2022 году, но меньше, чем предполагалось до сделки с выделением Kenvue ($10,7-10,8 на акцию).

Скорректированная операционная прибыль поднимется на 11-12%, до $9,9-10 на акцию, в то время как ранее данный показатель ожидался на уровне $10,6-$10,7 на акцию.

Несмотря на изменение прогноза в сторону ухудшения, J&J намерена сохранить квартальные дивиденды в прежнем размере - $1,19 на акцию, что при цене закрытия торгов во вторник в $164,31 означает дивидендную доходность в 2,9% при предполагаемой доходности по индексу S&P 500 в 1,53%.

Сделка по отделению бизнеса J&J в сфере потребительских товаров состоялась в мае этого года и принесла компании $13,2 млрд. После первичного размещения акций и долговых обязательств своего бывшего подразделения J&J владеет приблизительно 9,5% акций Kenvue.

Бумаги Johnson & Johnson теряют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость уменьшилась на 7%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период вырос на 17,1%.