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Рост промпроизводства в России в июле замедлился до 4,9% с 5,8% в июне

По оценке Росстата, за 7 месяцев промпроизводство выросло на 2,6%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Рост промпроизводства в России в июле 2023 года ожидаемо замедлил темпы до 4,9% год к году после роста, по уточненным данным, на 5,8% в июне и на 6,7% в мае, сообщил Росстата

Показатели по промышленности в июле 2023 года совпали с ожиданиями аналитиков, которые, согласно подготовленному "Интерфаксом" в начале августа консенсус-прогнозу, оценивали июльский рост промпроизводства также на уровне 4,9%. Экономисты ожидали снижения годовых темпов роста в июле 2023 года на фоне более высокой базы - наибольший спад в 2022 году пришелся на II квартал, а с июля 2022 года началось оживление в промышленности и в экономике в целом.

Росстат одновременно в соответствии с регламентом уточнил динамику промышленности за 2022 год и за I полугодие 2023 года.

По уточенным данным, в 2022 году промпроизводство в стране выросло на 0,6%, а не снизилось на 0,6% (такова была предыдущая оценка Росстата). В том числе обрабатывающие производства в 2022 году выросли на 0,3% вместо снижения на 1,3%, а добывающие сектора выросли на 1,3% вместо роста на 0,8%.

Одновременно на фоне повышения базы 2022 года была скорректирована и оценка за I полугодие 2023 года - рост промпроизводства в годовом выражении составил 2,2% вместо 2,6% по предыдущей оценке.

За январь-июль 2023 года, по оценке Росстата, промпроизводство выросло на 2,6%.

С исключением сезонного и календарного факторов в июле 2023 года, по оценке Росстата, промышленность РФ снизилась на 0,1% после сокращения на 0,2% в июне и роста на 0,8% в мае.

В июле 2023 года замедлился рост в обрабатывающих отраслях - до 9,5% в годовом выражении после увеличения показателя на 11,8% в июне. В целом за январь-июль 2023 года производство в обрабатывающих секторах выросло на 6,1% к январю-июлю 2022 года.

В добывающем секторе в июле 2023 года промпроизводство снизилось на 1,5% г/г после падения на 2,0% в июне. В целом за январь-июль снижение в добыче составило 1,3%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в июле был зафиксирован рост на 2,7% в годовом выражении после роста на 2,2% в июне (за январь-июль 2023 года - рост на 0,2%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в июле составил 8,0% после роста на 3,1% июне (за январь-июль показатель снизился на 3,7%).

В обрабатывающих производствах максимальные темпы роста в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 года продемонстрировали отрасли, связанные с выпуском прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 66,7%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 46,2%, компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий - 42,6%, изготовлением мебели - 34,2%, электрооборудования - 29,5%, производством прочих готовых изделий - 23,4%.

При этом объемы выпуска напитков снизились по сравнению с июлем 2022 года на 5,0%, добыча металлических руд сократилась на 1,9%, производство табачных изделий уменьшилось на 1,8%, бумаги и бумажных изделий - на 2,9%.

Значительное увеличение объемов производства зафиксировано в автомобилестроении. Выпуск легковых автомобилей в июле 2023 года вырос по сравнению с июлем 2022 года в 2,1 раза. Автобусов с допустимой максимальной массой до пяти тонн изготовлено на 77,9% больше, чем в июле 2022 года.

Почти в два раза по сравнению с июлем 2022 года увеличилось производство оптико-волоконных кабелей, пассажирских железнодорожных вагонов, а также секций магистральных тепловозов.

В сырьевом секторе зафиксирован рост добычи угля - на 4,4% к июлю 2022 года, также увеличились объемы добычи прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок, - на 7,9% к июлю 2022 года. Одновременно сократилась добыча металлических руд - на 1,9% к июлю 2022 года.

Росстат, начиная с данных за март, удалил из доклада строки со статистикой по добыче нефти (в соответствии с распоряжением правительства), поэтому динамика по добыче в сфере нефти и природного газа также не указана.

Генерация электроэнергии выросла по сравнению с июлем 2022 года на 2,5%, выработка пара и горячей воды - на 1,9%.

В 2023 году экономисты ожидают рост российской промышленности на 3,2% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале августа).

Минэкономразвития прогнозирует (прогноз от апреля, будет очевидно улучшен в конце августа-начале сентября) рост промышленности в 2023 году на 0,2%.

Минэкономразвития Росстат
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