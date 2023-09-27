Промпроизводство в России за январь-август выросло на 3%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В августе в России рост промпроизводства вускорился до 5,4% в годовом выражении с 4,9% в июле после роста на 5,8% в июне и 6,7% в мае, сообщил Росстат. За январь-август 2023 года, по оценке Росстата, промпроизводство выросло на 3%.

Показатели по промышленности в августе 2023 года превысили ожидания аналитиков, которые, согласно подготовленному "Интерфаксом" в начале сентября консенсус-прогнозу, оценивали августовский рост промпроизводства на уровне 4,7%.

При этом с исключением сезонного и календарного факторов в августе 2023 года, по оценке Росстата, промышленность снизилась на 0,3% к предыдущему месяцу после сокращения на 0,1% в июле, снижения на 0,2% в июне, роста на 0,8% в мае и роста на 1,7% в апреле.

В августе 2023 года ускорился рост в обрабатывающих отраслях - до 10,3% в годовом выражении после увеличения показателя на 9,5% в июле. В целом за январь-август 2023 года производство в обрабатывающих секторах выросло на 6,6% к январю-августу 2022 года.

В добывающем секторе в августе 2023 года промпроизводство снизилось на 1,2% г/г после снижения на 1,5% в июле. В целом за январь-август снижение в добыче составило 1,3%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в августе был зафиксирован рост на 2,1% в годовом выражении после роста на 2,7% в июле (за январь-август 2023 года - рост на 0,4%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в августе составил 2,3% после роста на 8,0% июле (за январь-август показатель снизился на 3,0%).

В обрабатывающих производствах максимальные темпы роста в августе по сравнению с августом 2022 года продемонстрировали отрасли, связанные с выпуском компьютеров, оптических и электронных изделий - на 54,2%, с изготовлением мебели - на 42,8%, с производством автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 41,8%, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - на 39,6%, с выпуском прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - на 32,5%, с производством прочих готовых изделий - на 27,8%, с выпуском электрооборудования - на 26,1%.

При этом производство табачных изделий в августе сократилось на 14,5% в годовом выражении, бумаги и бумажных изделий - на 3,7%, объемы выпуска напитков снизились на 1,6%.

Производство легковых автомобилей в августе выросло сразу в 2 раза по сравнению с августом 2022 года (но за январь-август все еще снижение на 9,6%). На 91,0% по сравнению с августом 2022 года выросло производство пассажирских железнодорожных вагонов (за 8 месяцев рост на 26,4%).

В сырьевом секторе продолжается рост в сфере добычи угля - на 1,4% к августу 2022 года (за 8 месяцев рост на 1,9%). Однако сократилась добыча металлических руд - на 3,2% к августу 2022 года (за 8 месяцев снижение на 2,3%).

Как сообщалось, Росстат начиная с данных за март удалил из доклада строки со статистикой по добыче нефти (в соответствии с распоряжением правительства), поэтому динамика по добыче в сфере нефти и природного газа не указана.

В 2023 году экономисты ожидают рост промышленности России на 3,2% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале сентября).

Минэкономразвития прогнозирует рост промышленности в 2023 году на 3,6% (прогноз был повышен в сентябре с апрельских 0,2%). Как сообщалось, по уточенным данным Росстата, в 2022 году промпроизводство в РФ выросло на 0,6%, а не снизилось на 0,6% (такова была первая оценка Росстата).