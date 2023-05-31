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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

Промпроизводство в РФ в апреле подскочило на 5,2%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Рост промпроизводства в РФ в апреле 2023 года ускорился до 5,2% в годовом выражении на фоне низкой базы прошлого года, приводятся данные в докладе Росстата.

Как сообщалось, в марте 2023 года рост составил 1,2% в годовом сравнении после спада на 1,7% в феврале и на 2,4% в январе.

За январь-апрель 2023 года промпроизводство в РФ выросло на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ускорение роста в апреле было ожидаемым на фоне низкой базы прошлого года - в апреле 2022 года промышленность упала на 2,7%, в то время как в марте 2022 года был еще рост на 2,3%.

Данные по промышленности в апреле 2023 года при этом оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, предусматривал рост промпроизводства РФ за апрель на 3,1%.

С исключением сезонного и календарного факторов в апреле 2023 года, по оценке Росстата, промышленность РФ выросла на 1,7% после повышения на 1,3% в марте и на 0,6% в феврале.

В апреле 2023 года был зафиксирован заметный рост в обрабатывающих отраслях - на 8,0% в годовом выражении на фоне низкой базы апреля 2022 года (тогда обработка упала на 3,2%) после роста на 6,3% в марте. В целом за январь-апрель 2023 года производство в обрабатывающих секторах выросло на 2,9% к январю-апрелю 2022 года.

В добывающем секторе в апреле 2023 года также был зафиксирован рост на 3,1% (тоже на фоне высокой базы апреля 2022 года, когда спад составил 2,7%) после спада на 3,6% в марте. В целом за январь-апрель снижение в добыче составило 1,8%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в апреле было зафиксировано снижение на 1,4% после спада на 4,0% в марте (за январь-апрель - снижение на 0,5%).

В сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов снижение в апреле составило 1,2% после падения на 13,3% в марте (за январь-апрель - спад на 7,9%).

В сырьевом секторе в апреле значительно выросли объемы добычи угля - на 8,4% по сравнению с апрелем 2022 года. Металлических руд в апреле 2023 года добыто на 0,5% больше, чем в апреле 2022 года. Одновременно на 12,4% по сравнению с апрелем 2022 года упала добыча прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок.

Как сообщалось, Росстат начиная с данных за март удалил из доклада строки со статистикой по добыче нефти (в соответствии с распоряжением правительства), поэтому динамика по добыче в сфере нефти и природного газа также не указана.

Среди обрабатывающих производств максимальный рост выпуска продукции в апреле по сравнению с апрелем 2022 года показали отрасли, связанные с производством готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - 30,0%, электрооборудования - 29,3%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 27,3%, выпуском компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий - 23,8%, производством кокса и нефтепродуктов - 15,9%, мебели - 14,4%, прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 11,7%, химической продукции - 7,7%, резиновых и пластмассовых изделий - 6,7%, продуктов питания - на 5,4%.

Одновременно снизились в апреле объемы обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки (кроме мебели) - на 9,7%, производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.), - на 17,4%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - на 9,0%, ремонт и монтаж машин и оборудования - на 5,0%.

Генерация электроэнергии в апреле сократилась по сравнению с апрелем 2022 года на 0,7%, выработка пара и горячей воды упала на 3,6%.

Как сообщалось, в 2022 году промпроизводство в РФ снизилось на 0,6%.

В 2023 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 1,0% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале мая).

Минэкономразвития РФ прогнозирует рост промышленности в 2023 году на 0,2%.

Росстат
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