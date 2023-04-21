Число зарегистрированных безработных в РФ снизилось на 35 тыс. с начала года

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Количество зарегистрированных безработных в России на сегодняшний день составляет 529 тыс. человек - почти на 35 тыс. меньше, чем в начале года, сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Число работников в простое составляет 29 тысяч человек, что на 54 тысячи меньше, чем в начале года", - сказала Голикова, которую процитировали в ее аппарате.

Как сообщали в аппарате вице-премьера 13 апреля, численность безработных в РФ составляет 532 тыс. человек. Таким образом, число зарегистрированных безработных за неделю уменьшилось на 3 тыс. человек.

Там добавили, что по общественным и временным работам заключены договоры на участие 50 тысяч человек, из них к работам приступили - 37 тысяч граждан.

По программе стимулирования найма трудоустроено почти 11 тысяч человек. Лидерами по темпам реализации программы стали Северо-Западный и Приволжский федеральные округа, пояснили в аппарате.

Одним из вопросов заседания стало обсуждение погашения задолженности по заработной плате в организациях-должниках, отметили в аппарате вице-премьера. На 1 марта, по данным Росстата, задолженность по зарплате в России составила 770,6 млн рублей. По сравнению с февралем общая задолженность уменьшилась на 3,5%, или на 28,3 млн рублей. "Татьяна Голикова поручила федеральным органам исполнительный власти и регионам принять исчерпывающие меры по погашению имеющейся задолженности", - сообщили в аппарате вице-премьера.