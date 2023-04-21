Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Число зарегистрированных безработных в РФ снизилось на 35 тыс. с начала года

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Количество зарегистрированных безработных в России на сегодняшний день составляет 529 тыс. человек - почти на 35 тыс. меньше, чем в начале года, сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Число работников в простое составляет 29 тысяч человек, что на 54 тысячи меньше, чем в начале года", - сказала Голикова, которую процитировали в ее аппарате.

Как сообщали в аппарате вице-премьера 13 апреля, численность безработных в РФ составляет 532 тыс. человек. Таким образом, число зарегистрированных безработных за неделю уменьшилось на 3 тыс. человек.

Там добавили, что по общественным и временным работам заключены договоры на участие 50 тысяч человек, из них к работам приступили - 37 тысяч граждан.

По программе стимулирования найма трудоустроено почти 11 тысяч человек. Лидерами по темпам реализации программы стали Северо-Западный и Приволжский федеральные округа, пояснили в аппарате.

Одним из вопросов заседания стало обсуждение погашения задолженности по заработной плате в организациях-должниках, отметили в аппарате вице-премьера. На 1 марта, по данным Росстата, задолженность по зарплате в России составила 770,6 млн рублей. По сравнению с февралем общая задолженность уменьшилась на 3,5%, или на 28,3 млн рублей. "Татьяна Голикова поручила федеральным органам исполнительный власти и регионам принять исчерпывающие меры по погашению имеющейся задолженности", - сообщили в аппарате вице-премьера.

Татьяна Голикова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Источник сообщил, что под сделку "Яндекса" с Uber вводилось ограничение на покупку валюты

Энергоснабжение в Крыму восстановлено после масштабного отключения

Несколько районов Крыма обесточены из-за отключения на Балаклавской ТЭС

Японская неправительственная организация признана нежелательной в РФ

Суд в Москве заочно арестовал болгарского журналиста Христо Грозева

"Газпром" не подтвердил информацию о цене на газ для Казахстана

"Газпром" не подтвердил информацию о цене на газ для Казахстана

Общий убыток российских авиакомпаний от продаж в 2022 году составил 144 млрд рублей

Сбербанк может выплатить по windfall tax около 10 млрд рублей

В Кремле предупредили о серьезных последствиях полного запрета экспорта в РФ

В Кремле предупредили о серьезных последствиях полного запрета экспорта в РФ

Песков сообщил, что разговоров о новой волне мобилизации в Кремле не ведется

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });