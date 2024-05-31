Сеть фастфуда Subway разместила облигации на рекордные $3,4 млрд

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Американская сеть ресторанов быстрого питания Subway разместила облигации на $3,4 млрд с тремя сроками погашения, пишет Financial Times.

Облигации обеспечены роялти от американских франшиз компании и объектами интеллектуальной собственности. Объем размещения стал рекордным для такого типа бумаг.

По данным осведомленных источников газеты, объем поданных инвесторами заявок превысил $20 млрд, благодаря чему удалось увеличить объем размещения и снизить процентные ставки.

В частности, Subway разместила пятилетние облигации на $1,35 млрд c 1,5-процентной премией к доходности пятилетних US Treasuries. Первоначально премия составляла около 2%.

Доходность пятилетних бумаг компании составила 6,07% годовых, семилетних - 6,32%, десятилетних - 6,56%. Во всех случаях доходность превысила показатели традиционных корпоративных бондов с аналогичным рейтингом.

Subway использует привлеченные средства для погашения части долга общим размером $5,4 млрд, привлеченного для финансирования ее покупки фондом прямых инвестиций Roark Capital.

Оставшуюся часть задолженности планируется погасить с помощью секьюритизации всего бизнеса с привязкой к международным операциям. Такая секьюритизация дает кредиторам больше контроля и ограничивает возможности эмитента по увеличению долговой нагрузки, отмечает FT.

Традиционные облигации обычно обеспечиваются недвижимостью и оборудованием, но при работе по модели франшизы это имущество принадлежит франчайзи, что затрудняет привлечение такого финансирования для компаний вроде Subway.

Subway - одна из первых сетей, начавших работать по такой модели. С 1974 по 2024 год количество ее заведений увеличилось до 36 тыс. по всему миру с 16.

Сделка по покупке компании была согласована прошлым летом и закрыта в этом году. Ее стоимость превысила $9 млрд.

Roark также владеет американской Inspire Brands - оператором сетей ресторанов Dunkin', Buffalo Wild Wings, Baskin-Robbins, Arby's и других.