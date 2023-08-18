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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Титов предложил работодателям активнее пользоваться услугами осужденных

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к работодателям с предложением закрывать вакансии на производстве с помощью исправительных центров Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"С 2017 года, в Уголовном кодексе появился новый вид наказания - принудительные работы. С 2020 года в России начали создавать участки исправительных центров непосредственно на предприятиях. Поэтому те, кто особенно сильно страдает от кадрового дефицита - обращайтесь, ФСИН ждет", - цитирует пресс-служба слова Титова.

Бизнес-омбудсмен отметил, что осужденные к принудительным работам живут в общежитиях под охраной и работают на этих же предприятиях, получают соответствующую зарплату.

"По статистике ФСИН, сегодня услугами более 26 тысяч подобных специалистов пользуются около 1700 работодателей в промышленном производстве, в строительстве, сельском хозяйстве, сфере услуг, жилищно-коммунальном хозяйстве, переработке мусора и так далее. Круг отраслей очень широкий. ФСИН готова увеличить предложение", - сказал Титов.

По его словам, осужденные к принудительным работам - "постоянная, дисциплинированная рабочая сила, которая находится под наблюдением и контролем со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы".

Борис Титов ФСИН
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