Хуснуллин назвал нехватку мигрантов важным фактором роста цен на жилье

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Отсутствие дешевой рабочей силы на рынке строительства РФ оказывает существенное влияние на рост цен на жилье в стране, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Стройка подорожала в мире на 15%. (...) Плюс реально подорожали цены внутри страны. Плюс еще один немаловажный фактор, про который говорю – у нас нет дешевой рабочей силы. Сегодня себестоимость дешевой рабочей силы – мигрантов на стройках – составляет 25%", - сказал Хуснуллин в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он добавил, что когда РФ покинули миллионы мигрантов, зарплата строителей выросла на 30%. Хуснуллин уточнил, что это дает примерно 7-8% удорожания на общую стоимость строительства.

"Надо понимать, что за отсутствие дешевой рабочей силы платит покупатель", - отметил Хуснуллин.

Как сообщалось, в стройотрасли России сохраняется дефицит рабочей силы, обусловленный, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих. В разные периоды Минстрой оценивал нехватку рабочих в пределах от 1,2 до 5 млн человек.

Для решения этой проблемы Минстрой дорабатывает механизм ввоза мигрантов для восполнения дефицита. Глава ведомства Ирек Файзуллин отмечал, что в России планируется открыть учебные центры по кадровой подготовке и переподготовке специалистов.

В сентябре 2021 года в Минстрое также сообщали, что планируют завезти 10 тыс. специалистов из Узбекистана по оптимизированной схеме – с вакцинацией работников на территории выпускающей страны.

8 февраля глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил, что сейчас в российской строительной отрасли дефицит иностранной рабочей силы составляет от 1,5 до 2 млн человек для сохранения прежних объемов строительства.