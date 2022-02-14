Поиск
Фигурное катание04:15Микст. Произвольный танец, финал  Франция Россия СШАПодробнееКёрлинг04:05Женщины. Круговой раунд #7 Канада - Россия - 11:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:15Заразились
на 14.02В России 14 313 965+180 456В мире 411 722 733+1 435 726

Хуснуллин назвал нехватку мигрантов важным фактором роста цен на жилье

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Отсутствие дешевой рабочей силы на рынке строительства РФ оказывает существенное влияние на рост цен на жилье в стране, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Стройка подорожала в мире на 15%. (...) Плюс реально подорожали цены внутри страны. Плюс еще один немаловажный фактор, про который говорю – у нас нет дешевой рабочей силы. Сегодня себестоимость дешевой рабочей силы – мигрантов на стройках – составляет 25%", - сказал Хуснуллин в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он добавил, что когда РФ покинули миллионы мигрантов, зарплата строителей выросла на 30%. Хуснуллин уточнил, что это дает примерно 7-8% удорожания на общую стоимость строительства.

"Надо понимать, что за отсутствие дешевой рабочей силы платит покупатель", - отметил Хуснуллин.

Как сообщалось, в стройотрасли России сохраняется дефицит рабочей силы, обусловленный, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих. В разные периоды Минстрой оценивал нехватку рабочих в пределах от 1,2 до 5 млн человек.

Для решения этой проблемы Минстрой дорабатывает механизм ввоза мигрантов для восполнения дефицита. Глава ведомства Ирек Файзуллин отмечал, что в России планируется открыть учебные центры по кадровой подготовке и переподготовке специалистов.

В сентябре 2021 года в Минстрое также сообщали, что планируют завезти 10 тыс. специалистов из Узбекистана по оптимизированной схеме – с вакцинацией работников на территории выпускающей страны.

8 февраля глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил, что сейчас в российской строительной отрасли дефицит иностранной рабочей силы составляет от 1,5 до 2 млн человек для сохранения прежних объемов строительства.

Марат Хуснуллин

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что слова украинского посла о вступлении в НАТО расходятся с курсом Киева

Фигуранты дела хакерской группы Lurk получили от 5 до 14 лет лишения свободы

Источник сообщил, что в Думе готовят два проекта постановления о признании ДНР/ЛНР

Лидер группы хакеров Lurk осужден в Екатеринбурге на 14 лет колонии

Лидер группы хакеров Lurk осужден в Екатеринбурге на 14 лет колонии

Людей с севшего в ямальском поле Ми-8 вывезут в Новый Уренгой

ФНБ в январе вырос до 13,61 трлн руб.

В России в больницу попал 10 451 пациент с коронавирусом

В России в больницу попал 10 451 пациент с коронавирусом

Замглавы управления автодорог Тамбовской области убит в подъезде дома

В Минфине считают, что его концепция по криптовалютам отвечает на все вопросы ЦБ

В РФ приостановили обсуждение проекта о традиционных ценностях

В РФ приостановили обсуждение проекта о традиционных ценностях
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });