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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

"Татнефть" запустила вторую очередь комплекса ароматических углеводородов на НПЗ "ТАНЕКО"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - На нефтекомплексе АО "ТАНЕКО" (входит в "Татнефть") в субботу состоялся пуск второй очереди комплекса ароматических углеводородов (КПА-2) в режиме комплексного опробования, сообщила пресс-служба "Татнефти".

"Новые установки позволят увеличить производство бензола до 60 тыс. тонн в год, а также освоить выпуск 150 тыс. тонн в год параксилола. Эти продукты как сырье для нефтехимии планируется использовать на новых производствах группы "Татнефть"", - говорится в пресс-релизе.

Комплекс производства ароматики состоит из восьми установок, которые вводились в эксплуатацию поэтапно с 2018 года.

"Татнефть" глубже и глубже идет в сторону нефтехимии, не только добывает нефть, не только перерабатывает - это очень серьезный и осмысленный шаг. Получаемый параксилол позволит нам запустить проекты по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата, который на сегодняшний день импортируется", - сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий совет директоров "Татнефти", на подведении итогов реализации проекта "ТАНЕКО" в 2022 году.

Минниханов отметил, что с момента запуска "ТАНЕКО" переработал свыше 109 млн тонн нефтесырья, к сегодняшнему дню объем инвестиций в строительство нефтекомплекса составил 528,5 млрд рублей.

Со своей стороны, генеральный директор "ТАНЕКО" Илшат Салахов сообщил, что ввод в эксплуатацию новых технологических объектов - 15 технологических установок за последние два года - позволил достичь в 2022 году объема переработки 16,2 млн тонн в год при сохранении выхода светлых нефтепродуктов на уровне 82% и глубины переработки 99,2%.

По данным пресс-службы главы региона, ввод новых технологических объектов и повышение эффективности действующих установок позволили увеличить потенциал выработки премиальных автомобильных бензинов до 2,3 млн тонн в год, дизельного топлива - 8,4 млн тонн в год, авиационного топлива - 600 тыс. тонн в год, базовых масел - 279 тыс. тонн в год.

"Задачами в 2023 году является обеспечение промышленной и экологической безопасности производств, обеспечение высокого качества выпускаемой продукции, улучшение показателей работы и эффективности переработки, импортозамещение оборудования, катализаторов, присадок и реагентов, а также сокращение индекса воздействия на окружающую среду. Кроме того, планируется продолжить реализацию проектов и вводить в эксплуатацию новые установки", - говорится в сообщении сайта президента Татарстана.

План развития "ТАНЕКО" рассчитан до 2026 года и предусматривает пуск установок для увеличения объема переработки нефти и ассортимента выпускаемой продукции.

"После запуска КПА-2 - до конца все когда запустим - индекс Нельсона (отношение уровня вторичной переработки нефтеперерабатывающего завода к его мощности по первичной переработке - ИФ) у нас будет свыше 11", - говорил глава "Татнефти" Наиль Маганов в декабре 2021 года.

Гендиректор АО "Татнефтехиминвест-холдинг" (координирует деятельность предприятий нефтегазохимической отрасли в Татарстане) Рафинат Яруллин в конце февраля 2022 года говорил журналистам, что перенос сроков реализации новых проектов на "ТАНЕКО" в связи с санкциями ЕС не обсуждается.

АО "ТАНЕКО" - 100%-ная "дочка" "Татнефти". Нефтекомплекс введен в эксплуатацию в 2011 году. В настоящее время на "ТАНЕКО" функционирует 29 установок.

Татнефть
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