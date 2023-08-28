Клуб защиты прав инвесторов проработает вопрос обращения в европейский арбитраж

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Юристы Клуба защиты прав инвесторов до конца года будут собирать информацию и оценивать целесообразность обращения в инвестиционный арбитраж для разблокировки активов, замороженных на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.

"До конца года юристы соберут информацию и будут решать, стоит ли обращаться в инвестиционный арбитраж и в каком формате готовить документы: лично от каждого инвестора, от брокера или еще в каком-то виде", - сообщила журналистам управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса "Московской биржи" Ирина Грекова.

Она отметила, что на текущий момент есть точечные лицензии от европейских регуляторов, сейчас они в процессе исполнения.

"Мы видим некую нестыковку в действиях, в том числе во взаимодействиях регуляторов на территории ЕС, некоторую непоследовательность. Но благодаря прямому общению с теми клиентами, кто получил лицензию, с участниками рынка мы пытаемся сформировать в том числе практику", - рассказала Грекова.

По ее словам, в рамках клуба сформирована позиция о нецелесообразности подачи какого-то общего иска всех инвесторов. "Юристы проработали вопрос и посчитали, что такой иск в силу специфики европейской правовой системы не будет эффективен. Предложили всем инвесторам, разработали форму, которую можно направить в регулирующие органы Минфина Бельгии и Люксембурга в том случае, если инвесторы не получили ответ", - отметила Грекова.

Она указала, что большое количество инвесторов до сих пор не получили никакой обратной связи, "хотя соблюли формально все необходимые условия".

"Нет ответа даже о том, что их обращения получены и взяты в работу. Кто-то получил очень противоречивые ответы, из которых не следует, им отказано или не отказано. На одни и те же обращения, то есть в очень похожей ситуации, кто-то получил отказ, а кто-то разрешение. Есть позитивные ответы, точечные. Мы видим, что пулов клиентов нет", - добавила Грекова.

Все участники клуба считают необходимой проработку следующих, более сложных способов защиты, отметила она. "В том числе в рамках объединения сил и проработки вопросов, связанных с использованием такого направления как коммерческий арбитраж. Это очень сложный, дорогостоящий процесс. Пока мы просто собираем данные и в рамках клуба будем обсуждать, сколько это стоит и как это может выглядеть. Для того, чтобы уже в случае, если до конца года каких-то действий активных не будет, также иметь эту информацию и уже дальше обсуждать, куда мы движемся всем рынком", - резюмировала Грекова.

Клуб защиты прав инвесторов был создан Московской биржей совместно с участниками рынка летом 2022 года после введения санкций ЕС в отношении НРД.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (Национальный расчетный депозитарий, входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь, европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream. Еврокомиссия в начале октября опубликовала разъяснения, согласно которым власти отдельных стран-членов ЕС могли разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня 2022 года. Участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех неподсанкционных инвесторов.