Первый иск российских инвесторов к Clearstream поступил в суд

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Группа российских инвесторов подала в Арбитражный суд Москвы коллективный иск к европейскому депозитарию Clearstream, следует из материалов картотеки дел.

В числе истцов указаны юридическая фирма "Некторов, Савельев и партнеры" и три физлица. Сумма требований в материалах не раскрыта.

В качестве третьих лиц привлечены ООО "Инвестиционная палата ", ВТБ, "Атон", "Открытие брокер", Россельхозбанк, Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Это первый иск в российских судах к люксембургскому депозитарию после введения санкций против НРД и блокировки активов инвесторов. К другому европейскому депозитарию - Euroclear - на данный момент подано уже 17 исков.

Взаимодействие между Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи" ) фактически прервалось почти сразу после начала боевых действий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.