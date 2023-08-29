ЕК готова огласить предложение об использовании замороженных российских активов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия готова сделать юридически обоснованное и учитывающее мнения государств-членов ЕС предложение по использованию замороженных российских активов, сообщил на брифинге представитель ЕК Кристиан Виганд.

По его словам, Еврокомиссия работала над этим вопросом с испанским председательством Совета ЕС с целью изучения различных путей его решения.

"И мы можем сделать юридическое предложение, учитывающее обмен мнениями с государствами-членами ЕС", - сказал Виганд.

"Продолжаются интенсивные контакты с нашими партнерами из G7, потому что важно обеспечить хорошую международную координацию", - добавил представитель ЕК.

Он не стал уточнять, когда именно будет сделано предложение по использованию замороженных российских активов. Европейские лидеры обсуждали этот вопрос на последнем заседании Евросовета 29-30 июня. В конце июля Виганд сообщил, что законодательное предложение об использовании замороженных российских активов в интересах Украины может быть выдвинуто Еврокомиссией осенью.