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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Генпрокуратура подала иск к бизнесмену Мельниченко

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России подала иск к предпринимателю Андрею Мельниченко, следует из данных картотеки дел Свердловского районного суда Красноярска.

Истец - заместитель генпрокурора, имя которого не указано. Ответчиками помимо Мельниченко выступают АО "Хакасская сервисно-ремонтная компания", Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации ("Кузбассэнерго"), а третье лицо - АО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО", правопреемник "Новосибирскэнерго").

Иск поступил в суд 17 августа. В материалах суть претензий не уточняется.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы иска, опубликованные в Telegram-канале "Советбезрынка" и которые подтвердили изданию источники, близкие к Генпрокуратуре, суть иска затрагивает покупку структурами Мельниченко акций "СИБЭКО" в 2018 году (суммарно на 31,8 млрд рублей) у структур Михаила Абызова (экс-министр "Открытого правительства). В 2019 году Абызов был задержан и с тех пор находится в СИЗО.

"Андрей Мельниченко, осознавая и понимая, что осуществление федеральным министром Михаилом Абызовым предпринимательской деятельности, обсуждение им условий реализации акций, контроль их продажи и, как следствие, его обогащение являются запрещенной антикоррупционным законодательством деятельностью и порождают акт коррупции, от участия в намеченной теневой сделке не отказался", - цитирует газета материалы дела.

В результате руководство "Кузбассэнерго" и ХРСК не приняло "меры по предупреждению коррупции", и компании, соответственно, нарушили закон.

В 2023 году Генпрокуратура уже подавала подобные иски, и в двух предыдущих случаях государство изъяло 16% АО "Коми энергосбытовая компания" (входит в "Т Плюс") и 81,66% акций ТГК-2.

Представитель Мельниченко подтвердил "Ведомостям" факт подачи иска, но отказался от дальнейших комментариев.

Андрей Мельниченко Генпрокуратура СИБЭКО ТГК-2 Михаил Абызов
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