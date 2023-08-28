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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

НЛМК опросит держателей евробондов-2026 о сохранении прямых выплат по ним

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Новолипецкий металлургический комбинат" начал опрос держателей еврооблигаций с погашением в 2026 году, номинированных в долларах и евро, права на которые учитываются российскими депозитариями, о сохранении текущего способа исполнения заемщиком обязательств перед этими инвесторами путем прямых денежных выплат.

Как сообщил НЛМК, в опросе могут принять участие лица, являющиеся владельцами евробондов по состоянию на конец операционного дня 25 августа.

Уполномоченные держатели еврооблигаций, не согласные с сохранением текущего способа исполнения обязательств перед ними, могут направить соответствующее информационное сообщение с приложением всех необходимых документов в адрес агента, ООО "Ренессанс брокер", через свой российский депозитарий. Владельцам, согласным с сохранением текущего способа исполнения обязательств по евробондам, не нужно совершать никаких активных действий.

Опрос начался 28 августа в 10:00 по Москве и должен завершиться 1 сентября в 18:00.

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НЛМК Ренессанс брокер
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