Группа владельцев долларовых евробондов-26 НЛМК согласилась на прямые выплаты

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - "Новолипецкий металлургический комбинат" получил согласие владельцев долларовых евробондов с погашением в 2026 году на использование альтернативного механизма выплат, который, в частности, позволит компании осуществлять прямые платежи в рублях инвесторам, чьи права учитываются в российской инфраструктуре.

Об этом сообщил эмитент евробондов Steel Funding DAC.

НЛМК в середине августа предложил держателям четырех выпусков еврооблигаций в долларах и евро изменить их условия, разрешив осуществление прямых выплат в адрес владельцев, чьи права учитываются в российской инфраструктуре. Эта группа инвесторов будет получать выплаты в рублях по официальному курсу Банка России.

Также компания попросила согласовать использование альтернативных валют для выплат остальным держателям, включая британские фунты, швейцарские франки и рубли, если у нее не будет возможности провести платежи в валюте, в которой изначально номинирован выпуск. Затем эта часть предложения была скорректирована и рубли из списка альтернативных валют были исключены.

Кроме того, чтобы иметь больше времени для реализации своих предложений до наступления сроков выплаты процентов по евробондам, НЛМК отдельно запросил у владельцев трех долларовых выпусков согласие на отказ от предъявления требований в случае любых нарушений условий документации по евробондам, вызванных невозможностью эмитента выплатить проценты, до 31 декабря 2022 года.

В обращении находятся три выпуска долларовых еврооблигаций НЛМК со сроками погашения в 2023, 2024 и 2026 годах, а также один выпуск еврооблигаций в евро со сроком погашения в 2026 году.

Ранее компания сообщала, что получила согласие на изменение условий обслуживания выпусков с погашением в 2023 и 2024 годах. Таким образом, с учетом полученного в понедельник согласия от владельцев выпуска-26 держатели всех трех долларовых выпусков евробондов НЛМК одобрили предложенные компанией изменения.

Повторное голосование по выпуску-26 в евро пройдет 26 сентября, дедлайн по голосованию - 24 сентября.