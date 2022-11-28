Платеж по евробондам-2024 НЛМК для иностранных держателей завис у платежного агента

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Платеж по долларовым еврооблигациям "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с погашением в 2024 году, предназначавшийся держателям, чьи права учитываются иностранными депозитариями, не дошел до получателей, компания советует инвесторам обращаться к платежному агенту и клиринговым системам напрямую.

Выплата купона по этому выпуску приходилась на 21 сентября. Согласно сообщению НЛМК, в этот день компания совершила выплату купона держателям, чьи права учитываются в российских депозитариях, а 26 сентября, получив одобрение Минфина РФ, перевела оставшуюся сумму на счет эмитента евробондов (Steel Funding DAC), открытый у основного платежного агента – Deutsche Bank AG (лондонское отделение). Платежный агент должен был перенаправить средства в международные клиринговые системы для распределения между держателями евробондов.

Платеж в пользу эмитента, совершенный 26 сентября, был получен Steel Funding DAC на счет, открытый у основного платежного агента, однако тот сообщил НЛМК, что переводы средств в международные клиринговые системы произведены не были.

НЛМК отмечает, что компании не известно о каких-либо запретах на распределение сентябрьских купонных платежей в пользу держателей, чьи права учитываются у депозитариев за пределами России. Также компания подчеркивает, что предприняла все возможные действия, чтобы обеспечить проведение купонного платежа, в том числе поддерживала активную коммуникацию с платежным агентом и предоставила всю информацию, которая могла быть необходима в связи с распределением платежей.

Ввиду того, что НЛМК не имеет возможности повлиять на основного платежного агента или международные клиринговые и банковские системы, компания настоятельно рекомендует держателям евробондов, которые не получили причитающиеся им купонные платежи, напрямую или через своего депозитария или брокера обратиться с соответствующим запросом к платежному агенту и в соответствующую международную клиринговую систему, говорится в сообщении.

Указ президента РФ от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях. Они могут это сделать, либо организовав раздельные платеж в адрес российских и иностранных держателей, либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов. В обоих случаях российские инвесторы будут получать свои выплаты в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты.

У НЛМК в обращении находятся три выпуска долларовых евробондов и один выпуск, номинированный в евро. В начале сентября компания получила согласие держателей всех четырех выпусков на проведение раздельных платежей в адрес локальных инвесторов и инвесторов, чьи права учитываются в иностранных депозитариях.

НЛМК 30 ноября предстоит выплата купона по долларовым евробондам-2026, а 15 декабря - по евробондам-2023. Купон по выпуску в евро с погашением в 2026 году выплачивается раз в год, 2 июня.