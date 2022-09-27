НЛМК получил согласие держателей евробондов-26 на альтернативный механизм выплат

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) получил согласие владельцев евробондов, номинированных в евро, с погашением в 2026 году на использование альтернативного механизма выплат, который, в частности, позволит компании осуществлять прямые платежи в рублях инвесторам, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, следует из сообщения Steel Funding DAC, эмитента евробондов.

НЛМК в середине августа предложил держателям четырех выпусков еврооблигаций в долларах и евро изменить их условия, разрешив осуществление прямых выплат в адрес владельцев, чьи права учитываются в российской инфраструктуре. Эта группа инвесторов будет получать выплаты в рублях по официальному курсу Банка России.

Также компания попросила согласовать использование альтернативных валют для выплат остальным держателям, включая британские фунты, швейцарские франки и рубли, если у нее не будет возможности провести платежи в валюте, в которой изначально номинирован выпуск. Затем эта часть предложения была скорректирована и рубли из списка альтернативных валют были исключены.

Кроме того, НЛМК запросил у владельцев долговых бумаг согласие на отказ от предъявления претензий в связи с какими-либо нарушениями условий документации, связанными с невыплатой процентов по евробондам, до 31 декабря 2022 года.

В обращении находятся три выпуска долларовых еврооблигаций НЛМК со сроками погашения в 2023, 2024 и 2026 годах, а также один выпуск еврооблигаций в евро со сроком погашения в 2026 году.

Ранее компания сообщала, что получила согласие на изменение условий обслуживания всех трех долларовых выпусков еврооблигаций. Повторное голосование по выпуску-26 в евро, по результатам которого инвесторы одобрили изменения условий обслуживания, прошло 26 сентября.