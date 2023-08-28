Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в I полугодии составила $496 млн

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО составила $496 млн, во втором квартале - $210 млн, сообщила компания.

"Совкомфлот" не раскрывал финансовые показатели за первое полугодие 2022 года. В первом квартале 2023 года чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО составила $285,9 млн.

Показатель EBITDA в первом полугодии составил $866,6 млн, во втором квартале - $414 млн ($452,5 млн в I квартале).

Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента в январе-июне составила $1,08 млрд и $536 млн во втором квартале. Чистый долг компании на 30 июня 20223 года составил $536 млн.

Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2023 года снизилось до 0,4. Свободный денежный поток за шесть месяцев 2023 года составил $686 млн.

Скорректированная чистая прибыль СКФ по МСФО (база для дивидендов) в первом полугодии составила 42,7 млрд рублей. Компания подтверждает политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении.

Общий объем законтрактованной выручки группы СКФ на период до конца 2025 года составляет $3 млрд, из которых на вторую половину 2023 года приходится $0,7 млрд.

"Доходы от танкерных сегментов бизнеса (транспортировка нефти и нефтепродуктов) поддерживаются благоприятной рыночной конъюнктурой на фоне возросшего спроса на танкерный тоннаж с учетом изменения географии международной торговли нефти и нефтепродуктов. Несмотря на наличие сезонного снижения фрахтовых ставок в летний период, компания считает, что фундаментальные рыночные основы, в т. ч. ограниченный рост мирового танкерного флота ввиду небольшого числа заказов на строительство новых судов, позволяют говорить о высокой вероятности устойчивости в среднесрочной перспективе фрахтовых ставок на уровне выше исторически средних", - говорится в сообщении СКФ.

"Индустриальные сегменты бизнеса (транспортировка СПГ и обслуживание шельфовых проектов) продолжили обеспечивать стабильный и предсказуемый денежный поток за счет наличия долгосрочных контрактов", - отмечается в сообщении.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. Государству принадлежит 82,8%.