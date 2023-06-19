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Акционеры "Совкомфлота" одобрили дивиденды за 2022 г. в 4,29 руб. на акцию

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Совкомфлот" на годовом собрании 15 июня одобрили выплату дивидендов в размере 4,29 рубля на акцию по итогам 2022 года, сообщила компания.

Всего на выплаты будет направлено 10,188 млрд рублей.

Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 5 июля 2023 года. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций не позднее 19 июля 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 9 августа 2023 года.

"ПАО "Совкомфлот" отмечает приверженность действующей дивидендной политике и планам по выплате дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО по результатам 2023 года. На фоне сохраняющейся благоприятной рыночной конъюнктуры, способствующей высоким показателям работы конвенционального танкерного флота, а также устойчивой работы индустриального сегмента бизнеса компании, общество ожидает сохранения высоких уровней выручки и рентабельности в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении компании.

В марте компания сообщала, что подтверждает дивидендную политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО. Скорректированная чистая прибыль СКФ в 2022 г. увеличилась в 4,4 раза, до 20,36 млрд руб.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.

Совкомфлот
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