Бывшая "дочка" Сбера в Казахстане возобновит операции в инвалюте после снятия санкций

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Bereke Bank (бывшая "дочка" Сбербанка в Казахстане) готовится к возобновлению активных операций в иностранной валюте после снятия с него санкций Минфина США, сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что банк не останавливал свою деятельность во время действия санкций и продолжал предоставлять услуги для населения и бизнеса. Ограничения в большей степени были связаны с валютными операциями, в частности, в долларах США и евро, а также с корреспондентскими банковскими отношениями и иностранными сервисами.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 8 марта 2023 года исключило финансовый институт из санкционного списка Specially Designated Nationals (SDN) и из списка секторальных санкций (SSI).

Ранее Bereke Bank заявлял, что в марте ожидает решения американских властей по снятию санкций. В начале февраля Bereke Bank сообщал, что получил информацию от управления по контролю за иностранными активами (OFAC) о том, что им подана заявка в Конгресс США об исключении банка из санкций.

В Bereke Bank отмечали, что это было связано с тем, что финансовый институт сменил собственника и теперь полностью принадлежит нацхолдингу "Байтерек", акционером которого является правительство Казахстана.

Сделка купли-продажи между Сбербанком и "Байтереком" прошла в начале сентября 2022 года, банк сменил название на Bereke Bank. Также в сентябре новый владелец банка подал в OFAC пакет документов о снятии санкций с банка.

Казахстанские "дочки" ВТБ, Альфа-банка и Сбербанка в марте 2022 года подпали под блокирующие санкции США. В мае "дочку" Альфа-банка приобрел казахстанский банк "ЦентрКредит".

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 января 2023 года бывшая "дочка" Сбербанка занимает 9-е место по объему активов среди 21 банка страны.