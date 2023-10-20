Бывшую казахстанскую "дочку" Сбербанка может купить инвестор из Катара

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Инвестор из Катара проводит оценку казахстанского банка Bereke (бывшая дочерняя структура Сбербанка России), сообщила журналистам председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова.

"В настоящее время определяется круг потенциальных инвесторов (для различных активов в Казахстане - ИФ). Из них наиболее проработанная сделка - это продажа государственного банка Bereke. Сейчас проводится процедура due diligence совместно с катарскими инвесторами. Сейчас проводится только оценка данного банка со стороны катарского инвестора, по результатам которой они определят цену", - сказала она.

Этого возможного инвестора она не назвала.

Кроме того, по ее словам, регулятор начал ревизию банковского законодательства, чтобы облегчить условия вхождения на казахстанский рынок иностранных банков.

"Мы со своей стороны, чтобы обеспечить привлекательность нашего рынка плюс чтобы обеспечить легкость вхождения на финансовый рынок, приступили с сентября к ревизии банковского законодательства и хотим провести либерализацию условий для вхождения иностранных банков на отечественный рынок", - сказала она.

Казахстанская "дочка" Сбербанка в марте 2022 года подпала под блокирующие санкции США. В сентябре 2022 года Сбербанк и казахстанский нацхолдинг "Байтерек" провели сделку по продаже "дочки" российского банка. После сделки финансовая организация сменила название на Bereke Bank. В том же месяце новый владелец банка подал в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США) пакет документов о снятии санкций с финучреждения. В марте 2023 года банк был исключен из санкционных списков.

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 июля 2023 года Bereke Bank занимал 9-е место по объему активов среди 21 банка страны.