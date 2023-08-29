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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

"Славнефть" во II квартале вышла в прибыль по МСФО

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU -"Славнефть" (на паритетных началах принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") во втором квартале 2023 года получила 82 млн рублей чистой прибыли по МСФО, сообщается в отчете компании.

За все первое полугодие 2023 года компания получила чистый убыток в размере 2,344 млрд рублей. Таким образом, в первом квартале 2023 года убыток "Славнефти" составил 2,426 млрд рублей.

Показатели аналогичных периодов 2022 года в опубликованной отчетности не приводятся. Компания не публиковала отчеты по МСФО полтора года в соответствии со специальным постановлением правительства (№351 от 12 марта 2022 года), которое позволяет эмитентам не раскрывать отчетность по РСБУ и МСФО, если те видят для себя санкционные риски. Последний раскрытый отчет по МСФО - за 2021 год.

Выручка компании во втором квартале составила 80,66 млрд рублей, во всем первом полугодии - 152,55 млрд рублей. Операционная прибыль - 6,25 млрд рублей и 9,5 млрд рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль "Славнефти" по РСБУ в первом полугодии 2023 года составила 852,58 млн рублей, что в 1,7 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Выручка выросла на 22,6%, до 10,662 млрд рублей.

Славнефть Роснефть Газпром нефть
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