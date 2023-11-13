Чистая прибыль "Славнефти" за 9 месяцев по РСБУ выросла в 3,7 раза

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Славнефти" (на паритетной основе принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") по РСБУ за 9 месяцев выросла в 3,7 раза, до 1,686 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка увеличилась на 43%, до 18,79 млрд рублей, себестоимость - на 29%, до 15,91 млрд рублей. Валовая прибыль выросла в 3,5 раза, до 2,87 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия чистая прибыль "Славнефти" по РСБУ составила 852,58 млн рублей (рост в 1,7 раза), выручка - 10,662 млрд рублей (+22,6%). Таким образом, чистая прибыль компании по итогам третьего квартала 2023 года составила 833,65 млн рублей, а выручка - 8,13 млрд рублей.

До отчета по РСБУ за первое полугодие 2023 года НГК "Славнефть" не публиковала отчеты с начала 2022 года в соответствии со специальным постановлением правительства (№ 351 от 12 марта 2022г), которое позволяет эмитентам не раскрывать отчетность по РСБУ и МСФО, если те видят для себя санкционные риски.

В материалах годового собрания акционеров "Славнефти" сообщалось, что по итогам всего 2022 года компания получила 536,6 млн рублей чистой прибыли по РСБУ - вдвое меньше, чем годом ранее.