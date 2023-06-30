"Славнефть" в 2022 году вдвое сократила чистую прибыль по РСБУ

Компания вновь не будет начислять дивиденды

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Славнефти" (на паритетной основе принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") по РСБУ по итогам 2022 года составила 536,6 млн рублей, говорится в сообщении компании по итогам ГОСА.

"Распределить чистую прибыль общества, сформированную по итогам 2022 года в размере 536 млн 622 тыс. 322,68 руб., следующим образом: на формирование резервного фонда - 38 руб.; на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов) - 536 млн 622 тыс. 284,68 руб. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2022 года", - говорится в сообщении эмитента.

Компания пока не раскрывала отчетность по РСБУ и МСФО по итогам года.

Как сообщалось, по итогам 2021 года "Славнефть" получила 1,06 млрд чистой прибыли по РСБУ. Таким образом, в 2022 году прибыль компании сократилась вдвое. Это худший результат с 2014 года, когда компания получила чистый убыток в 632,4 млн рублей. С тех пор она ни разу не выплачивала дивиденды.