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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

"Славнефть" впервые за 1,5 года раскрыла отчет по РСБУ

Компания в I полугодии увеличила чистую прибыль в 1,7 раза

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Славнефти" (на паритетной основе принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") по РСБУ по итогам первого полугодия 2023 года составила 852,58 млн рублей, что в 1,7 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Выручка выросла на 22,6%, до 10,662 млрд рублей, себестоимость - на 11,8%, до 9,239 млрд рублей, сообщается в отчете компании.

НГК "Славнефть" не публиковала отчеты по РСБУ с начала 2022 года в соответствии со специальным постановлением правительства РФ (№351 от 12 марта 2022г), которое позволяет эмитентам не раскрывать отчетность по РСБУ и МСФО, если те видят для себя санкционные риски.

Ранее со ссылкой на материалы годового собрания акционеров "Славнефти" сообщалось, что по итогам 2022 года компания получила 536,6 млн рублей чистой прибыли по РСБУ - вдвое меньше, чем годом ранее.

Славнефть
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