Очень высоким рост цен на товары и услуги в июне-июле назвали более 40% россиян

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Очень высоким рост цен на товары и услуги в июне-июле считает 41% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные во вторник на сайте социологического центра.

Результаты исследования, проведенного в конце июля, в ходе которого респондентам предлагалось оценить рост цен за последние два месяца, показывают, что каждый третий (33%) полагает, что повышение цен за данный период было умеренным, каждый седьмой (14%) - незначительным.

Затрудняются оценить динамику цен 12% сограждан или каждый восьмой, отмечают социологи.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 25 июля 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.