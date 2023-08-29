Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Очень высоким рост цен на товары и услуги в июне-июле назвали более 40% россиян

Очень высоким рост цен на товары и услуги в июне-июле назвали более 40% россиян
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Очень высоким рост цен на товары и услуги в июне-июле считает 41% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные во вторник на сайте социологического центра.

В РоссииВЦИОМ выяснил, что экипировка школьника стала за год на 10 тысяч рублей дорожеЧитать подробнее

Результаты исследования, проведенного в конце июля, в ходе которого респондентам предлагалось оценить рост цен за последние два месяца, показывают, что каждый третий (33%) полагает, что повышение цен за данный период было умеренным, каждый седьмой (14%) - незначительным.

Затрудняются оценить динамику цен 12% сограждан или каждый восьмой, отмечают социологи.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 25 июля 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк в августе рассчитывает нарастить выдачу ипотеки на 30%

Аналитики оценили в 14% долю "параллельного импорта" на авторынке за 7 месяцев

Toyota остановила работу всех 14 заводов в Японии из-за системного сбоя

Toyota остановила работу всех 14 заводов в Японии из-за системного сбоя

Мосбиржа создает информационно-аналитический центр

Мосбиржа создает информационно-аналитический центр

Polymetal завершил делистинг с LSE

Polymetal завершил делистинг с LSE

Гохран 28 сентября проведет торги по продаже алмазов стартовой ценой $2,45 млн

Гохран 28 сентября проведет торги по продаже алмазов стартовой ценой $2,45 млн

Segezha оценивает размер выплат по налогу на сверхприбыль в 465 млн рублей

Segezha сократила OIBDA по МСФО в II кв. вдвое

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });