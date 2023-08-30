Довольны своим материальным положением 23% россиян

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Около четверти россиян (23%) оценивают свой нынешний достаток как хороший, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение".

Опубликованные на сайте ФОМ результаты исследования показывают, что чаще всех своим достатком довольна молодежь 18-30 лет - почти половина респондентов данной возрастной категории (49%).

Плохим свое материальное положение считает почти каждый пятый россиянин (18%). Больше других своим достатком недовольны сограждане 46-60 лет (25%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, больше половины россиян (56%) оценивают свой достаток как средний. Среди сограждан в возрасте от 31 года до 45 лет так характеризуют свое нынешнее материальное положение почти две трети (62%).

3% россиян затрудняются оценить свой достаток.

Что касается оценок изменения своего материального положения за последние два-три месяца, то, по данным исследования, об улучшении говорит каждый десятый (10%), об ухудшении - вдвое больше (20%), не ощутили каких-либо изменений 69% россиян, а еще 1% сограждан не знает, что сказать по этому поводу.

Опрос был проведен 11-13 августа 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.