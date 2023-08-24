ВЦИОМ выяснил, что экипировка школьника стала за год на 10 тысяч рублей дороже

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Россияне, у которых есть дети-школьники или внуки, в 2023 году потратят на подготовку ребенка к новому учебному году 43 029 рублей против 33 225 рублей годом ранее, показал опрос ВЦИОМ, проведенный 11 августа поквартирно среди 1600 взрослых респондентов.

Общая сумма затрат учитывает покупку школьной формы, ранца, канцелярских принадлежностей, учебников, а также расходы на школьные взносы и подарки (цветы) учителям к 1 сентября. Социологи отмечают, что не все опрошенные тратят деньги на все перечисленное, а 23% не расходуют средства ни на один из этих пунктов.

Школьную одежду и сменку покупают чаще всего, среди респондентов их приобрели или собираются приобрести 69%. На учебники и рабочие тетради потратятся 47% опрошенных.

В 2023 году делать взносы на школьные нужды (охрана, оснащение класса, моющие средства) будут 31% опрошенных, это на 7 п.п. больше, чем в 2022 году.

Дети или внуки школьного возраста есть у 49% опрошенных.