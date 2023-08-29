Сбербанк в августе рассчитывает нарастить выдачу ипотеки на 30%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк по итогам августа рассчитывает выдать 144,5 тыс. ипотечных кредитов на рекордные 503 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

В июле банк выдал ипотеку на 386 млрд рублей. Таким образом, в августе объем выдач может вырасти на 30%.

"Мы прогнозируем, что объем выдач ипотечных кредитов в августе по сравнению с июлем вырастет на 30%. Всего за восемь месяцев этого года, по данным "Домклик", Сбер выдаст более 818 тыс. жилищных кредитов на 2,7 трлн рублей - в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год", - заявил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи, слова которого приведены в сообщении.

Больше всего ипотеки (и по базовым, и по льготным программам) Сбербанк в августе, по данным "Домклик", выдаст в Московской области (56,5 млрд рублей), Москве (56,1 млрд рублей), Санкт-Петербурге (32,6 млрд рублей), Краснодарском крае (29,6 млрд рублей) и Тюменской области (23,6 млрд рублей).