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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

ВТБ зафиксировал резкий скачок спроса на ипотеку перед повышением ставок

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Спрос на ипотеку перед повышением ставок в ВТБ вырос на 42% за неделю, сообщили в пресс-службе банка.

"ВТБ зафиксировал скачок спроса среди своих клиентов на жилищные кредиты перед повышением ставок с 21 августа. По итогам прошлой недели заемщики оформили в банке 39,7 тыс. заявок на ипотеку, что на 42% превысило среднедневные показатели предыдущих семи дней. Одновременно с 14 по 20 августа на 16% вырос объем выдач и приблизился к 39 млрд рублей", - говорится в сообщении.

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ВТБ с 21 августа повысил ставки по ипотечным программам. Решение принято в связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ. Базовая ставка по рыночным программам банка увеличилась на 2 п.п.

Также банк изменил срок ранее принятых решений по заявкам. Одобренные условия и процентная ставка будет действовать до 18 сентября для клиентов, которые подали заявки до 20 августа включительно. Уточняется, что по льготным программам условия останутся прежними.

ВТБ
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