ВТБ начал оформлять ипотеку с 18 лет

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - ВТБ снизил минимальный возраст для получения ипотеки до 18 лет, сообщила пресс-служба банка.

"С сегодняшнего дня мы снижаем минимальный возраст для получения ипотеки до 18 лет. (...) В июле средняя сумма депозита вкладчиков ВТБ в возрасте 18-21 года составила 388 тыс. рублей. При дополнительной поддержке родителей они вполне могут оформить свой первый жилищный кредит", - рассказал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

До этого момента минимальный возраст для оформления ипотеки составлял 21 год.

Ранее стало известно, что банк решил повысить ставки по рыночной ипотеке с 21 августа на 2 процентных пункта. Также ВТБ изменит срок ранее принятых решений по заявкам. Одобренные условия и процентная ставка будут действовать до 18 сентября для клиентов, которые подали заявки до 20 августа включительно. Уточняется, что по льготным программам условия останутся прежними. Кроме того, ВТБ не меняет ставки по потребительским кредитам.