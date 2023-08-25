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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Российские банки приостановят выдачу сельской ипотеки

Минсельхоз связал это с повышением ставки ЦБ до 12%

Российские банки приостановят выдачу сельской ипотеки
Фото: Роман Храмовник/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российские банки приостанавливают выдачу кредитов в рамках государственной программы сельской ипотеки в связи с повышением ключевой ставки до 12%, сообщил Минсельхоз.

Программа предусматривает получение льготного ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья по ставке от 0,1% до 3% годовых. По данным Минсельхоза, с 2020 года благодаря программе свои жилищные условия улучшили более 120 тыс. семей.

"В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12% и в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе. Выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации", - говорится в сообщении.

Минсельхоз добавил, что продолжает оказывать господдержку на развитие жилищного строительства и благоустройство домовладений. На эти цели в 2023 году направлено 5,7 млрд рублей, в том числе на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим на сельских территориях, работающим в агропромышленном комплексе, социальной сфере и лесной отрасли, а также на строительство жилья, предоставляемого по договорам найма.

Минсельхоз Банк России
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