"Магнит" во II квартале нарастил выручку на 7,5%, чистую прибыль - на 3,7%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Магнит" во II квартале 2023 года увеличилась на 7,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 632,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая розничная выручка в отчетном периоде достигла 620,5 млрд рублей, увеличившись год к году на 7,2%. LfL-продажи во II квартале выросли на 4,7% на фоне роста трафика на 2,6% и среднего чека на 2%.

Основную долю выручки генерируют магазины "Магнит", включая продуктовые и дрогери магазины, они нарастили выручку на 9,9%, до 548,9 млрд рублей. Выручка "Дикси", в свою очередь, сократилась на 10,1%, до 71,5 млрд рублей.

Валовая прибыль компании выросла на 6,6%, до 145,9 млрд рублей, рентабельность - 23,1% против 23,3% во II квартале 2022 года. Снижение валовой маржи связано увеличением интенсивности промо и роста потерь.

Показатель EBITDA вырос на 9,7%, до 46,6 млрд рублей, рентабельность по показателю составила 7,4% против 7,2% годом ранее.

Чистая прибыль увеличилась на 3,7%, до 21,9 млрд рублей.

Чистый долг ритейлера по МСФО 16 на 30 июня 2023 года - 575,6 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,2х.

Торговая площадь выросла на 5,3% год к году. За II квартал было открыто 400 магазинов (чистый показатель с учетом закрытий)

E-commerce "Магнита" в отчетном периоде продемонстрировала рост оборота (с НДС) на 12%, до 8,3 млрд рублей. Среднее количество заказов в день достигло 63,3 тыс. Средний чек в отчетном периоде составил 1,447 тыс. рублей с НДС.

"Рост общей выручки и рост LfL-продаж в июле-августе замедлились по сравнению со средним показателем за II квартал в связи с эффектом высокой базы прошлого года и снижением трафика. При этом рост чека остается умеренным на фоне небольшого эффекта перехода покупателей на более дорогие товары и первых признаков инфляции на полке после дефляционного периода", - комментирует компания операционные результаты июль-август.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 года основным акционером "Магнита" является Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежит 29,2%. Free float составляет 66,8%.