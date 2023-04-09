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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Чистая прибыль ЮТэйр по РСБУ выросла в 2022г на 6% на фоне роста прочих доходов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в 2022 году нарастило чистую прибыль по РСБУ на 6%, до 4,1 млрд руб., говорится в отчетности компании.

Выручка выросла на 9%, до 53,2 млрд руб., себестоимость продаж - на 7%, до 52 млрд руб.

Существенное влияние ни финансовый результат "ЮТэйр" оказали прочие доходы: они составили 22,9 млрд руб., что в 3,2 раза больше, чем год назад. Прочие доходы авиакомпаний обычно включают госсубсидии, акцизы по авиакеросину. Прочие расходы "ЮТэйр" составили 19,9 млрд руб., что примерно в 7 раз больше, чем годом ранее.

Объем долгосрочных обязательств компании на конец отчетного периода оценивался в 36 млрд руб. (на конец 2021 года - 23,1 млрд руб.), в том числе заемных средств - в 22,8 млрд руб. (против 18,5 млрд руб.). Краткосрочные обязательства были на уровне 44,2 млрд руб. (против 44 млрд руб.), относящиеся к ним заемные средства - 5,5 млрд руб. (против 10,4 млрд руб.)

"ЮТэйр" - одна из крупнейших авиакомпаний РФ. Входит в одноименную группу, которую контролирует АО "АК-инвест", учредителем которого является НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом связанное с НПФ "Сургутнефтегаз".

ЮТэйр
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