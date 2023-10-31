"ЮТэйр" за девять месяцев увеличила чистую прибыль по РСБУ на 39,8%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в январе-сентябре 2023 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 39,8% относительно аналогичного периода прошлого года, до 6,3 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 15,5%, до 55,554 млрд рублей, себестоимость продаж - на 30,7%, до 49 млрд рублей.

Прочие доходы составили 5 млрд рублей (против 4,136 млрд рублей годом ранее), прочие расходы - 3,66 млрд рублей (против 9,9 млрд рублей).

Объем долгосрочных обязательств авиакомпании на конец отчетного периода оценен в 31,7 млрд рублей (на конец 2022 года - в 36 млрд рублей), в том числе заемных средств - в 21,3 млрд рублей (против 22,8 млрд рублей). Краткосрочные обязательства были на уровне 46,2 млрд рублей (против 44,2 млрд рублей), относящиеся к ним заемные средства - 7,3 млрд рублей (против 5,5 млрд рублей).

"ЮТэйр" - одна из крупнейших авиакомпаний РФ. По данным сайта компании, в ее парке насчитывается 59 самолетов Boeing 737, 767 и ATR 72-500.

"ЮТэйр" входит в одноименную группу, которая также объединяет вертолетных перевозчиков, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Группу контролирует АО "АК-инвест", учредителем которого является НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом связанное с НПФ "Сургутнефтегаз".